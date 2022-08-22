إشادة واسعة بـ”إنسانية” ممرض يساعد طفلة على النوم بمستشفى للسرطان (فيديو)

انتشر مقطع مصوّر على منصات التواصل في مصر لممرض يجلس بجانب طفلة في مستشفى للسرطان لمساعدتها على النوم، في وقت متأخر من الليل.

وشارك الدكتور إبراهيم عبده إبراهيم -الطبيب بمستشفى سرطان الأطفال 57357- عبر حسابه على فيسبوك مقطعًا مصوّرًا للممرض الذي كان بجوار الطفلة.

وكتب إبراهيم “خلال مروري بوحدة رعاية مستشفى 57357 الساعة الثانية صباحًا، وجدت عمر محمد -ممرض الرعاية- جالس بجانب طفلة يحاول مساعدتها على النوم، ويطبطب عليها حتى تنام”.

وأضاف “أكتر من نصف ساعة وأنا أشاهد هذا المنظر من خارج الغرفة، وهو غير منتبه أنني أراه. ربنا يكرمك يا عمر ويبارك في كل تمريض 57”.

وحظي فيديو الدكتور بأكثر من 300 ألف مشاهدة، وآلاف التفاعلات من المتابعين، وشاركه أكثر من 3 آلاف شخص على صفحاتهم الشخصية عبر فيسبوك.

وأشاد ناشطون مصريون بتصرف الممرض مع الطفلة داعين له، حيث كتبت إحدى الناشطات “كل الحب والتقدير”، بينما علّقت أخرى “ربنا يُنزل الرحمة واللطف على قلوب كل العاملين في المجال الطبي يا رب”.

وتمنى آخرون الشفاء العاجل لكل المرضى وخاصة مصابي السرطان، داعين للطفلة التي ظهرت في الفيديو بالشفاء قريبًا من مرضها.