“حادث عنصري”.. شرطيان أمريكيان يلكمان امرأة سوداء تعاني من اضطرابات (فيديو)

عبّر رواد منصات التفاعل في الولايات المتحدة الأمريكية عن غضبهم بعد تداول مقطع مصوّر يوثق اعتداء أفراد شرطة بشكلٍ وحشي على امرأة ذات بشرة سوداء تعاني من اضطرابات عقلية، بمدينة بونتياك التابعة لمقاطعة أوكلاند في ولاية ميشيغان.

وأعرب متفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الحادثة التي وصفوها بأنها “عنصرية”.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي نشرته عائلة المرأة المعتدى عليها، ويُظهر رجليْ شرطة يحاولان اعتقال المرأة (48 عامًا) حيث طرحاها أرضًا وانهالا عليها باللكم على وجهها أمام منزلها.

وقالت جازاراي ستيفنز -ابنة المرأة المُعتدى عليها- لوسائل إعلامية محلية إن والدتها تعاني من مشاكل عقلية معقّدة، وإنها أصيبت بكدمات في صدرها ووجهها وعينيها نتيجة ما تعرضت له من رجال الشرطة.

وتابعت “إنهم هنا لحماية المواطنين، والخطأ خطأ، وليس هناك ما يبرر الخطأ، وإذا كانت مخطئة فبإمكانك احتجازها بالطريقة الصحيحة”.

وأوضحت ستيفنز أن عائلتها مستاءة جدًا من اعتداء الشرطة على والدتها، وأنها تعتزم اللجوء إلى القضاء لأخذ حقها.

من جانبه، قال كورتيس تشايلدز وكيل شرطة مدينة أوكلاند إن ضابطي الشرطة توجها إلى المكان استجابة لاتصال شكوى حول سلامة المرأة العقلية وتصرفاتها، لكنهما عندما وصلا وجداها تحاول إشعال النار بقطعة قماش بجانب شجرة أمام منزلها.

ووفق تشايلدز فإن المرأة رفضت الاستجابة لأوامر رجليْ الشرطة ودفعتهما وقاومت الاعتقال، ما أدى لإلقائها أرضًا وتسديد الضربات لها بشكل متكرر ليسيطرا عليها ثم اعتقلاها.

وندّد تيم جريميل عمدة مدينة بونتياك بـ”استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية” ضد المرأة، وطالب بإيقاف رجلي الشرطة المتورطيْن لحين إجراء تحقيق شامل، بالإضافة إلى نشر تسجيل الكاميرات “للتأكد من الحقيقة كاملةً”.

وكتب الناشط تروي ويستوود “من المستحيل أن تشاهد هذا ولا تعتقد أنك على حق، فهذه الشرطة تحتاج إلى تدريب أكثر وأفضل بكثير”.

Impossible to watch this and not think you’re damn right these police need much more and much better training. https://t.co/MYi9QAdVkP — Troy Westwood (@TroyWestwood) August 21, 2022

وكتب آخر “هناك مكان خاص في الجحيم لهؤلاء الرجال”.

There's a special place in Hell for these guys https://t.co/XYuyhcIkCr — Lucifer (@Lucifer16766269) August 21, 2022

(CW: Police Brutality) Under those two full-grown healthy-sized cops is a small 48-year-old mentally ill black woman.

But no worries!! the sheriff claims she resisted arrest! pic.twitter.com/ptX5Ydb41O — 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) August 21, 2022