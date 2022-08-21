انتشال 3 أطفال.. الجزيرة مباشر تتابع عمليات إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مزار ديني وسط العراق (فيديو)

تحاول فرق الإنقاذ العراقية، منذ أمس السبت، انتشال أشخاص عالقين تحت الركام إثر سقوط تل ترابي على مزار ديني شيعي في محافظة كربلاء جنوبي البلاد، بينما يُعتقد أن 6 أشخاص على الأقل ما زالوا عالقين، وفق ما أفاد الدفاع المدني اليوم الأحد.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال 3 أطفال حتى الآن من تحت الركام، وقالت إنهم “بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي”، لكن يُتوقع أنه “لا يزال هناك من 6 إلى 8 أشخاص عالقين”، حسب مديرية الدفاع المدني.

لحظات عصيبة ومؤثرة.. لحظة انتشال طفل عراقي من تحت الأنقاض إثر حادث انهيار ترابي بمزار في مدينة #كربلاء بـ #العراق#العراق pic.twitter.com/VFtlbnhILN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2022

وقال مدير المديرية العميد طاهر الزبيدي لوكالة الأنباء العراقية “فرق الدفاع المدني مستمرة في إنقاذ الزوار الذين ما زالوا تحت الأنقاض، ونحاول الوصول إليهم عبر فتحات صغيرة في الكتل الأسمنتية الكبيرة المنهارة”، مشيرًا الى عدم قدرة الآليات الكبيرة على الوصول الى مكان الحادث، وأن عملية الإنقاذ ما زالت يدوية.

ووقع الحادث بعد ظهر السبت، عندما انهار ساتر ترابي على مزار قطارة الإمام علي (25 كيلومترًا غرب مدينة كربلاء)، بسبب “تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة”، وفق مديرية الدفاع المدني.





وذكرت المديرية أن فرقها “تمكنت من إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم”.

ويتوافد أعداد كبيرة من الزوار -القادمين من مختلف محافظات العراق- باستمرار لزيارة القطارة التي تُعد مقدسة لدى المسلمين الشيعة.

ويمتد موقع القطارة على مساحة تُقدَّر بألف متر مربع، ويضم قاعة تنبع من إحدى جدرانها الصخرية مياه.