اعتداء وحشي على طبيبة مصرية ومطالبات بتوقيف الجاني (فيديو)

انتشر عبر منصات التواصل في مصر مقطع مصوّر بشكل واسع، يوثّق لحظة اعتداء أحد السارقين على طبيبة بيطرية خلال عملها بإحدى صيدليات منطقة الجمعيات في محافظة الإسماعيلية (شمالي البلاد).

وأظهر مقطع مصوّر سجّلته كاميرا مراقبة هجوم المتهم على الطبيبة وإسقاطها أرضًا وتوجيه لكمات قوية على جسدها ورأسها.

حادثة اعتداء بشعة ع اخت زميلنا اثناء عملها فى احدى الصيدليات باسماعلية … حسبى الله ونعم الوكيل

فين الامن فى اسماعلية !!!!

اسالكم الدعاء ليها ربنا ينجيها يارب 🤲 pic.twitter.com/FEiT4Uy07M — Yo Hammad (@YoHammad2) August 20, 2022

والمجني عليها تدعى فاطمة أحمد عبد المجيد، وهي طالبة بالفرقة الخامسة في كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، وتعمل بالصيدلية في وقت فراغها.

ونتيجة لرفض الطبيبة صرف أدوية مخدّرة للجاني من دون وصفة طبية، اعتدى عليها وأصيبت بكسر في الجمجمة جراء الحادث، ونُقلت إلى العناية المركزة في المجمع الطبي بالإسماعيلية، حسب وسائل إعلام محليّة.

ووفق المقطع المتداول، سرق المتهم الأغراض الشخصية للمجني عليها ومبلغًا نقديًا من خزينة الصيدلية.

عاجل.. كسر في الجمجمة.. تفاصيل الحالة الصحية لضحية الاعتداء الوحشي داخل صيدلية بالإسماعيليةhttps://t.co/OltGq4sbLS — مصراوي (@masrawy) August 21, 2022

ودعا ناشطون عبر المنصات إلى الإدلاء بأي معلومات من شأنها أن تسهم في التوصل إلى الجاني بهدف توقيفه، مطالبين بإنزال العقوبات عليه لعدم تكرار تلك الحوادث.

وناشدت إحدى قريبات المجني عليها -عبر فيسبوك- رواد منصات التواصل أن يساعدوا في تسليم المتهم إلى الشرطة، مشيرة إلى أن هذه الواقعة جرت في الحادية عشرة صباحًا، وأن المجني عليها ترقد في غيبوبة بالعناية المركزة.

وتوصلت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية إلى هوية الجاني عقب تفريغ كاميرات المراقبة، وفق وسائل إعلام مصرية محليّة، وتكثّف جهودها للقبض عليه.