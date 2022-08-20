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مصر.. اندلاع حريق بمجمع تجاري كبير في الإسكندرية (فيديو)

20/8/2022-|آخر تحديث: 20/8/202208:12 PM (مكة المكرمة)

شب حريق بمحيط مجمع (كارفور سيتي سنتر) التجاري بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت، وتصاعد دخان كثيف من موقع الحريق، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأعلنت الحماية المدنية الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف في محاولة حثيثة للسيطرة على الحريق.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن (كارفور) شهد انقطاع التيار الكهربائي مدة طويلة، مساء أمس، مما تسبب في إغلاق منطقة المطاعم والمحلات جراء عطل في الكهرباء التي تغذي تلك المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأضافت أن الحريق سببه خلل في التكييف المركزي أعلى سطح مبنى المجمع التجاري من الخارج، وأنه امتد إلى مظلة خاصة بإحدى بوابات المجمع نفسه.

والأسبوع الماضي، شهدت مصر 3 حرائق في ثلاث كنائس مصرية خلال 48 ساعة، إذ اندلع حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا، الثلاثاء الماضي، أسفر عن تلفيات بقاعة الكنيسة ولم يُسفر عن إصابة أو وفاة أحد.

وأعلنت الداخلية المصرية في وقت لاحق إخماد الحريق، وقالت إنه اندلع بسبب “خلل كهربائي”.

وفي وقت متأخر الاثنين، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية قوله إنه تمت السيطرة على حريق نشب بكنيسة الأنبا موسى في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة) نتيجة ماس كهربائي دون حدوث إصابات.

والأحد، اندلع حريق في كنيسة (أبو سيفين) بمنطقة المنيرة في إمبابة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع 41 شخصًا وإصابة العشرات، وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الحريق نجم عن خلل كهربائي.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية