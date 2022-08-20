مصر.. اندلاع حريق بمجمع تجاري كبير في الإسكندرية (فيديو)

شب حريق بمحيط مجمع (كارفور سيتي سنتر) التجاري بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت، وتصاعد دخان كثيف من موقع الحريق، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأعلنت الحماية المدنية الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف في محاولة حثيثة للسيطرة على الحريق.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن (كارفور) شهد انقطاع التيار الكهربائي مدة طويلة، مساء أمس، مما تسبب في إغلاق منطقة المطاعم والمحلات جراء عطل في الكهرباء التي تغذي تلك المنطقة.

وسائل إعلام مصرية: اندلاع حريق في مجمع تجاري كبير بالإسكندرية وقوات الدفاع المدني تعمل على إطفائه#مصر #الإسكندرية pic.twitter.com/WWCLZIPmlg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2022

بعتذر عن الجزء الثاني من الفيديو من داخل كارفور دة فيديو الحريق من الخارج المتداول على مواقع التواصل من مكان الحادث ، الفيديو من الداخل لم يكن بنفس الحادثة على مايبدو pic.twitter.com/bEqwenmiG1 — mohamed el kholy (@MElKholy) August 20, 2022

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأضافت أن الحريق سببه خلل في التكييف المركزي أعلى سطح مبنى المجمع التجاري من الخارج، وأنه امتد إلى مظلة خاصة بإحدى بوابات المجمع نفسه.

تمكنت قوات #الحماية_المدنية بتاريخ اليوم 20 الجارى من السيطرة على #حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده.. وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجارى من الخارج إمتد إلى"مظلة" خاصة بإحدى البوابات. — وزارة الداخلية (@moiegy) August 20, 2022

والأسبوع الماضي، شهدت مصر 3 حرائق في ثلاث كنائس مصرية خلال 48 ساعة، إذ اندلع حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا، الثلاثاء الماضي، أسفر عن تلفيات بقاعة الكنيسة ولم يُسفر عن إصابة أو وفاة أحد.

وأعلنت الداخلية المصرية في وقت لاحق إخماد الحريق، وقالت إنه اندلع بسبب “خلل كهربائي”.





وفي وقت متأخر الاثنين، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية قوله إنه تمت السيطرة على حريق نشب بكنيسة الأنبا موسى في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة) نتيجة ماس كهربائي دون حدوث إصابات.

والأحد، اندلع حريق في كنيسة (أبو سيفين) بمنطقة المنيرة في إمبابة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع 41 شخصًا وإصابة العشرات، وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الحريق نجم عن خلل كهربائي.