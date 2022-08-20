“مشاهد مروعة”.. قتلى وجرحى بعد دعس شاحنة حشدا بمحافظة ماردين التركية (فيديو)

قُتل 35 شخصًا على الأقل وأصيب 50 آخرون، السبت، في حادثين مروريين في جنوب شرقي تركيا، وفق وسائل إعلام محلية.

وقُتل 19 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون في حادث دعس بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي.

وقال الوزير فخر الدين قوجة على تويتر “لقي 16 شخصًا حتفهم وأصيب 29 آخرون بينهم 8 بحالة حرجة، في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دعست حشدًا في ديريك” بولاية ماردين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في تركيا أن حادث الاصطدام وقع أثناء تجمّع الناس وفرق الإسعاف والشرطة والإطفاء عقب حادث مروري بين 3 سيارات بمدينة ديريك.

وأضاف أن السلطات المحلية أرسلت عددًا كبيرًا من فرق الإسعاف والطوارئ والإطفاء إلى مكان الحادث.





وقالت وسائل إعلام تركية إن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها نتيجة تعطل الفرامل، ليصطدم بمجموعة سيارات قبل أن يقتحم سوقًا على جانب الطريق.

وأظهرت مقاطع فيديو -بثتها وسائل إعلام تركية- سائقًا فاقدًا السيطرة على شاحنته، يصطدم بأقصى سرعة بسيارات عدة ويدعس مشاة يحاولون الفرار.





وأظهرت مقاطع فيديو -تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل في تركيا- لحظة وقوع حادث الدعس المروع وحالة الفزع والهروب الجماعي للناس.

#Mardin’in Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. pic.twitter.com/hMOKbmnoeq — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 20, 2022

حادث آخر في غازي عنتاب

وصباح السبت، لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 21 آخرون في حادث مروري مروع آخر بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

واصطدمت حافلة ركاب بفرق إنقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق “طرسوس-أضنة-غازي عنتاب” السريع.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن الحافلة اصطدمت أيضًا بعربة بث مباشر تابعة لوكالة “إخلاص” للأنباء كانت تغطي حادثة تدحرج السيارة.

وأعلن والي غازي عنتاب (داود غُل) ارتفاع عدد القتلى من 15 إلى 16 شخصًا، بينهم 4 من الكادر الصحي.

وسبق أن أعلن الوالي أن الحادث أسفر عن مصرع 15 شخصًا بينهم 3 عمال إطفاء، وموظفين اثنين من الكادر الصحي، وصحفيين اثنين، وفق معلومات أولية، بينما بلغ عدد المصابين 22.

وأوضح في التصريحات التي أدلى بها لدى تفقّده موقع الحادث، أن الحافلة انقلبت على بعد 200 متر من مكان تدحرج السيارة، وانزلقت لتصطدم بفرق الإنقاذ.