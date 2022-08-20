مسن فرنسي بعمر 85 عاما يعتنق الإسلام في تركيا (صور)

اعتنق المواطن الفرنسي إميل زيهندر (85 عامًا) الإسلام بعد تأثره بأصدقائه الأتراك، مما دفعه للبحث عنه والاقتناع به وصولًا إلى إعلان إسلامه أثناء عطلته في ولاية إيلازيغ شرقي تركيا.

وقال الموقع الإخباري لرئاسة الشؤون الدينية التركية إن المواطن الفرنسي إميل زيهندر أصبح مسلمًا بعد نطق الشهادتين في الحفل الذي أقيم بخصوص ذلك.

وقرر إميل تغيير اسمه إلى أمين، ونطق الشهادتين، وسط مراسم احتفالية شهدت تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وخُتمت المراسم بتقديم نائب مفتي الولاية هدية خاصة تتمثل في مجموعة من الكتب الدينية المختلفة ونسخة من القرآن الكريم ” تُرجمت معانيه إلى لغته الأم” والعديد من الكتب التي تصدرها رئاسة الشؤون الدينية.