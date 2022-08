طائرة ركاب إثيوبية تنجو من كارثة بعد نوم الطيارين.. هذا ما كشفته بيانات المراقبة (شاهد)

في واقعة غريبة، تجاوزت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية -كانت متجهة من السودان إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي- مدرج الهبوط بالمطار بعد أن نام طياراها.

وعندما توقف الطيار الآلي بعد أن حلقت الطائرة فوق المدرج، استيقظ الطياران على صوت جرس الإنذار.

وفي 15 أغسطس/آب، كانت الرحلة رقم ET343 التابعة لأكبر شركة طيران في إثيوبيا متجهة من الخرطوم إلى أديس أبابا، وفقًا لما ذكرته مجلة (أفييشن هيرالد).

وعندما اقتربت الرحلة من المطار لم تبدأ الطائرة في إجراءات الهبوط، فحاول مراقبو التحكم في الحركة الجوية الاتصال بطاقم الطائرة، لكن نظام الطيار الآلي أبقى الطائرة على ارتفاع 37 ألف قدم، ولم يهبط بها الطياران إلا بعد 25 دقيقة.

وأكدت بيانات المراقبة التلقائية التي حصلت عليها (أفييشن هيرالد) أن الطائرة استمرت في الطيران على ارتفاع 37 ألف قدم قبل التحليق فوق المدرج، ثم بدأت بعد ذلك في الهبوط والمناورة.

وأصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية تقريرًا حول الحادث قالت فيه إن الرحلة هبطت لاحقًا بأمان بعد استعادة الاتصال بالطاقم، وأنه تم توقيف أفراد الطاقم عن العمل إلى حين استكمال التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بناءً على نتيجة التحقيق.

وأثارت الحادثة قلق محللي الطيران، وقالوا إنها تعكس مدى إجهاد الطيارين وإرهاقهم، ووصف محلل الطيران أليكس ماتشيراس ما جرى بأنه “مقلق للغاية”.

Air traffic controllers tried to contact the pilots numerous times without success

After overflying the runway (still at cruising altitude), the autopilot disconnected – and this chime alert woke the pilots up — who then initiated a descent and eventually made a safe landing.

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022