ضعف حجمه.. دبّور ماكر يسرق قطع لحم ديك رومي على دفعات من داخل منزل (شاهد)

حاول دبور ماكر سرقة وجبة دسمة كانت على طاولة في شقة بإيطاليا، حيث قام بسحب قطع من الديك الرومي تفوق حجمه بمراحل ليتمكن من تناول ذلك الطعام اللذيذ.

وأظهرت لقطات مصورة الدبور وهو يحاول سرقة الطعام حيث كان يطير ويعود إليه أكثر من مرة ليتمكن من نقله إلى الخارج على دفعات.

وقالت فيرونيكا ماسيانتونيو صاحبة المقطع المصور لمنصة ستوريفول “كنا نصنع الشطائر لنأخذها إلى الشاطئ عندما دخل دبور إلى المنزل وسرق قطعة ديك رومي سقطت على الطاولة”.

وأضافت أنها مقيمة بالقرب من بحيرة ماكواري في نيو ساوث ويلز بأستراليا، لكنها تحب السفر إلى إيطاليا بين الحين والآخر وتنشر العديد من المقاطع المصورة المتعلقة بالحيوانات والطيور.

وظهر المقطع أول مرة على منصة تيك توك في 8 أغسطس/آب ثم تم تدواله بشكل واسع بعد ذلك وسط دهشة الجمهور من ذكاء الدبور ومحاولته جاهدًا الحصول على الطعام.