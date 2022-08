بمشاركة 100 شخص.. عملية نهب جماعي عبر “فلاش موب” لمتجر في لوس أنجلوس (فيديو)

نفّذ عدد من اللصوص عملية سطو ضخمة على أحد المتاجر في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية وذلك بأسلوب (فلاش موب) أو التجمع المفاجئ الذي يعتمد على افتعال تزاحم شديد في مكان وقوع الحادث.

وقام سائقو سيارات بمنع حركة المرور بمركباتهم من جميع الاتجاهات يوم 15 أغسطس/ آب الماضي، وهي إحدى خطوات تنفيذ عملية السطو الضخمة المفاجئة.

ونشرت شرطة لوس أنجلوس على تويتر مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية السطو، حيث خرج المواطنون من سياراتهم لمشاهدة السائقين الذين يقودون بتهوّر أثناء عملية السرقة.

‘Flash Mob’ Looters Ransack Convenient Store after Street Takeover

On August 15 around 12:40am a street takeover initiated at Figueroa and El Segundo. The spectators then formed a ‘flash mob’ of looters and rushed a nearby 7-Eleven.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) August 18, 2022