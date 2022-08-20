بمشاركة 100 شخص.. عملية نهب جماعي عبر “فلاش موب” لمتجر في لوس أنجلوس (فيديو)

نفّذ عدد من اللصوص عملية سطو ضخمة على أحد المتاجر في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية وذلك بأسلوب (فلاش موب) أو التجمع المفاجئ الذي يعتمد على افتعال تزاحم شديد في مكان وقوع الحادث.

وقام سائقو سيارات بمنع حركة المرور بمركباتهم من جميع الاتجاهات يوم 15 أغسطس/ آب الماضي، وهي إحدى خطوات تنفيذ عملية السطو الضخمة المفاجئة.

ونشرت شرطة لوس أنجلوس على تويتر مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية السطو، حيث خرج المواطنون من سياراتهم لمشاهدة السائقين الذين يقودون بتهوّر أثناء عملية السرقة.

‘Flash Mob’ Looters Ransack Convenient Store after Street Takeover On August 15 around 12:40am a street takeover initiated at Figueroa and El Segundo. The spectators then formed a ‘flash mob’ of looters and rushed a nearby 7-Eleven. News Release: https://t.co/3IZOBqk0H6 pic.twitter.com/ti0SNqc9Jr — LAPD HQ (@LAPDHQ) August 18, 2022

وأظهرت كاميرات المراقبة لصوصًا يتجولون داخل أحد المتاجر وينهبون جميع الوجبات الخفيفة والمشروبات والسجائر وتذاكر اليانصيب وغيرها من البضائع.

وقام اللصوص أيضًا بتخريب المتجر وإلقاء البضائع، ثم خرجوا إلى مواقف السيارات والشوارع المحيطة وتفرقوا بسرعة فائقة قبل وصول الشرطة.

وأفادت شرطة لوس أنجلوس أن عدد المشاركين في عملية السطو وصل إلى نحو 100 شخص.

Los Angeles: @LAPDHQ has released footage of a mass looting of a 7-11 on Aug. 15 at Figueroa and El Segundo. https://t.co/3qoz08OcKc pic.twitter.com/fpca5QwBrU — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) August 19, 2022

واستخدم مصطلح (فلاش موب) لأول مرة لوصف تجمع عام كبير يقوم فيه الناس بعمل غير عادي أو عشوائي ثم يتفرقون، ويتم تنظيمه عادة عن طريق الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصدت الشرطة في الآونة الأخيرة أن الحشود الخاطفة تحولت من الأحداث العفوية الممتعة إلى أحداث إجرامية انتهازية.

وفتحت قوات الشرطة تحقيقًا موسّعًا لمعرفة الجناة وحصلت على المقاطع المصورة من كاميرات المراقبة للتعرف على الأشخاص المتورطين واعتقالهم.

وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات حول هذا التزاحم المروري التقدم فورا بشهادته.