إشادات واسعة وعروض لاحتراف الغناء.. الشاب المصري أحمد سالم يبهر الملايين بصوته (فيديو)

حظي مقطع مصور يظهر خلاله شاب مصري يغني بينما يعكف على أداء عمله في مهنة النقاشة بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادات واسعة من قبل الجمهور وعدد من الفنانين الذين عبروا عن إعجابهم بصوته.

ويظهر خلال المقطع المصور الشاب أحمد سالم وهو يقوم بدهان حائط في إحدى الشقق السكنية بينما يغني أغنية (بكرة يا حبيبي) للفنانة وردة بصوت رائع.

وقال سالم لوسائل إعلام مصرية إن بدايته مع الغناء كانت بعمر الثماني سنوات، لكنه اضطر للعمل نقاشًا مع والده لمساعدته في الإنفاق على الأسرة ورعاية شقيقاته البنات.

وأضاف “انشغلت بمساعدة والدي وزواج أخواتي البنات ومكنتش (ما كنت) فاضي أفكر في نفسي، وكانت ظروفي المادية لا تسمح أن أقوم بخطوة جديدة في الغناء”.

وأوضح أن المقطع المصور التقط له منذ أكثر من عام عندما كان يعمل في الإمارات، وقام أحد أصدقائه في السكن بتصويره لإقناعه بأن لديه موهبة تستحق التصوير.

ولفت إلى أنه لم يستوعب بعد الشهرة التي حصل عليها خلال أيام قليلة لا سيما وأنه لم يتوقع أن ينتشر المقطع المصور بعد كل هذا الوقت.

وأشار إلى أن العديد من أفراد عائلته يتمتعون بأصوات مميزة، إلا أن والده كان يخاف عليه من فكرة العمل بالمجال الفني.

وأضاف أن الفنان رامي جمال تواصل معه بشكل شخصي، واتفقا على تقديم أغنية مشتركة لتكون أول عمل غنائي احترافي يقدمه سالم للجمهور.

وكتب الفنان رامي جمال على إنستغرام “أنا عاوز (أريد) حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع، أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو وعاوز أعملك أغنيه ليك هدية”.

من جانبه، كتب علاء مبارك نجل الرئيس المصري المعزول حسني مبارك تشجعيًا للشاب أحمد سالم “ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات، مالوش حل أجمل من أصوات كثيرة موجودة الآن على الساحة بصراحة ما يتسابش، أتمنى لك كل التوفيق”.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بصوت الشاب سالم، لا سيما مع حرصه الشديد على إتقان عمله رغم تمتعه بموهبة الغناء.

ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات مالوش حل أجمل من أصوات كثيرة موجودة الان على الساحة 👏👏👏بصراحة مايتسابش ، أتمنى لك كل التوفيق . pic.twitter.com/WnbQKm40Sa — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 19, 2022

وغرد حساب لفتاة تُدعى غادة على تويتر “يعني الصوت الوهمي ده يشتغل نقاش وحمو بيكا يغني؟!”.

وكتب متابع آخر “صوته أكثر من رائع يا ريت حد يكتشفه فعلًا مفيش صوت بالنقاء والنغمة والجمال ده”.

يعنى الصوت الوهمي ده يشتغل نقاش وحمو بيكا يغني؟! 🤦‍♀️ https://t.co/frC0nZqxOx — Ghada A. Moghny♎⚖ (@ghadamoghny) August 19, 2022

— هسلمك الشقة بعد اسبوعين يا باشا

– لا خليهم سنتين انا مش مستعجل pic.twitter.com/1xyckKSbXb — mohamed E'esa (@MO3esa) August 19, 2022

في حين، انتقد حساب لشخص يدعى وليد عادل تهافت المشاهير على الشاب بعد أن أصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي “صوته فعلًا حلو جدًا وإحساسه وصل لكل الناس والأهم إن معظم المطربين والمشاهير كلهم بقوا فجأة عايزين يتواصلوا معاه بس من أجل اللقطة والترند”.