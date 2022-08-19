الرئيس البرازيلي يحاول انتزاع هاتف ناشط انتقد أداء حكومته (فيديو)

وثقت مقاطع مصورة، لحظات مثيرة من خلاف بين الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وأحد الناشطين البارزين على موقع يوتيوب، خلال لقاء قرب القصر الرئاسي.

وصور الناشط واليوتيوبر ويلكر لياو، أمس الخميس، مقطع فيديو للحظة مواجهته للرئيس بولسونارو، وهو يسأله “ماذا فعلت حكومتك؟” ويصفه بأنه جبان.

وأظهر الفيديو الذي نشره ويلكر عبر قناته على يوتيوب، تجاهل الرئيس مواجهة اليوتيوبر في البداية وصعوده إلى سيارته، ثم بدا وهو ينزل منها ويقترب من لياو ويمسك يده محاولًا أخذ هاتفه المحمول. وقد عمل الأمن على إبعاد اليوتيوبر ويلكر.

ويتزامن الحدث مع اليوم الثالث للحملة الانتخابية في برازيليا العاصمة.

وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الخميس، قد أظهر أن الرئيس البرازيلي الأسبق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتصدّر السباق إلى الرئاسة بفارق 15 نقطة عن الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف بولسونارو الذي يواصل مع ذلك تقليص الفارق بينه وبين منافسه.

وقبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد “داتافولها” أنّ لولا يمتلك 47% من نيات التصويت، أي نفس النسبة التي كانت عليها شعبيته في الاستطلاع السابق الذي أجراه المعهد في 28 يوليو/تموز.

في المقابل ارتفعت حصّة بولسونارو من نيات التصويت من 29% قبل ثلاثة أسابيع إلى 32% حاليًّا، أي بمقدار 3 نقاط مئوية.