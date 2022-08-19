عجزت عن دفع الإيجار.. أمّ سورية تبكي بحرقة بعد طردها وأطفالها من منزلهم في ريف إدلب (فيديو)

وجدت أمّ سورية نفسها وصغارها الأربعة في الشارع، أمس الخميس، بريف إدلب الشمالي في سوريا، بعد أن طردهم صاحب المنزل لعجزها عن دفع مبلغ الإيجار.

ونشر الناشط السوري مهند المحمد عبر حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو صوّر فيه النازحة غصون أحمد النهر (أم محمد) في مخيم أطمة، وهي تبكي بحرقة بعد أن أصبحت عاجزة عن توفير مأوى لأطفالها.

وأظهر الفيديو الحالة المزرية التي وصلت إليها الأسرة، إذ استعانت أمّ محمد ببطانيات لتغطية أطراف ركن بين منزلين وضعت فيه أمتعتها، وبقيت هي وأطفالها يلتحفون السماء ويفترشون الأرض عند النوم ليلًا.

وظهر أطفال أم محمد الذين أضحوا بلا مأوى منذ أسبوع في مقطع آخر، صوّره الناشط، قالت فيه ابنتها إنها تتمنى الحصول على منزل.

وأفاد تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مارس/آذار الماضي، أن أكثر من 6.9 ملايين شخص هم في عداد النازحين داخل سوريا، إضافة إلى 14.6 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وغيرها من أشكال المساعدة.

ويحتاج حوالي 5.9 ملايين شخص إلى المساعدة من أجل تأمين مسكن آمن، وفق التقرير، ولا يزال الكثيرون يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.