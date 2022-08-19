الجزائر.. الإطفاء يسيطر على الحرائق وحصيلة الضحايا تصل إلى 38 قتيلًا

سيطر رجال الإطفاء في الجزائر، الجمعة، على كلّ الحرائق التي اجتاحت مناطق غابات وأخرى حضرية في شمال شرق البلاد يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأودت هذه الحرائق بحياة 38 شخصا على الأقلّ، وفق تصريح مسؤول في الحماية المدنية لوكالة فرانس برس، وقد صرّح العقيد فاروق عاشور بأنه “تمّت السيطرة بالكامل على كلّ الحرائق”.

تسببت بوفاة 38 شخصا وعمليات لإجلاء مئات السكان.. حرائق الغابات في #الجزائر تثير ذعر المواطنين pic.twitter.com/i484ERKf7t — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 18, 2022

وأعلنت الحماية المدنية، ظُهر الجمعة، أنها تعمل على إخماد 7 حرائق على مستوى ولايتي الطارف وسكيكدة.

وراح ضحية الحرائق 11 طفلًا و6 نساء في الطارف على الحدود مع تونس، كما أفادت وسائل إعلام بوفاة رجل في 72 في قالمة بالشرق جراء حريق هناك.

وحشدت الحماية المدنية -خلال 48 ساعة الماضية- أكثر من 1700 عامل إطفاء لاحتواء حوالي 20 حريقا حرجيا في مناطق بالغابات أسفرت عن نحو 200 جريح، من بينهم مصابون بحروق خطيرة.

وفتحت وزارة العدل تحقيقًا لتحديد ما إذا كان بعض الحرائق التي اندلعت مفتعلًا، وأعلن مكتب المدعي العام في “سوق أهراس”، حيث لقيت أسرة بأكملها مصرعها في النيران ودُفن أفرادها الخميس، إلقاء القبض على أحد المخربين في غابة بالقرب من هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

وفرّ أكثر من 350 أسرة من منازلها وتمّ إخلاء مستشفى، كما أوقفت قوات الدرك 3 رجال بالقرب من الطارف بتهمة إضرام النيران في محاصيل جيرانهم الزراعية، لكنّ السلطات لم توضح ما إذا كانت هذه النيران قد تسبّبت في اندلاع الحرائق المروّعة التي عانت منها الولاية خلال اليومين الماضيين.

وأثارت الحرائق التي حصلت في الأيام الأخيرة انتقادات لاذعة للسلطات بسبب نقص طائرات مكافحة النيران.

كما دعا خبراء إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز القدرة على مكافحة النيران في أكبر دولة أفريقية تضمّ أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات.

ومنذ بداية أغسطس/آب، اندلع حوالي 150 حريقا في الجزائر وأتى على مئات الهكتارات من الغابات والأحراج.

وفي كلّ صيف يشهد شمال البلاد حرائق حرجية، لكن هذه الظاهرة تتفاقم سنة تلو الأخرى بفعل التغيّر المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحرّ.

وكان صيف 2021 الأقسى في تاريخ الجزائر الحديث، فقد قضى أكثر من 90 شخصا في حرائق حرجية اجتاحت شمال البلاد آتية على أكثر من 100 ألف هكتار من الأحراج.