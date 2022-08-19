أبل تحذر مستخدميها من ثغرة أمنية تسمح بالتحكم في أجهزتهم

أوصت شركة أبل الأمريكية أصحاب بعض إصدارات هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية وحواسيب ماك بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم في هذه الأجهزة.

وحددت أبل هذه الإصدارات في النسخة السادسة من هاتف آيفون والنسخ التي تلتها، وكلّ أجهزة “آيباد برو” والجيل الخامس من آيباد والأجيال اللاحقة وكلّ حواسيب “ماك”، وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني للشركة التي تتّخذ في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرًّا لها.

وكشفت أبل أن النسخة السابقة من برنامج التشغيل تتضمّن تطبيقا قد يتيح استخدام رمز يسمح للمخترقين بالدخول إلى الجهاز والتلاعب به.

وأشارت أبل إلى أنه من الممكن أن تكون هذه الإمكانية قد “استُغلّت” وأنه من الممكن استغلال هذه الثغرة، دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.

وحثّت أبل المستخدمين على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل “آي أو إس” لهواتف آيفون و”آيباد أو إس” 15.6.1 لأجهزة “آيباد” و”ماك أو إس مونتيري” 12.5.1 لحواسيب “ماك”.

وأفادت المجموعة الأمريكية بأن باحثين لم تكشف عن هويتهم أبلغوها بوجود الثغرة، مشيرة إلى أنها تولي أهمية قصوى لحماية البيانات الشخصية وللأمن السيبراني.

وألزمت التطبيقات المستخدمة على هواتف آيفون، في أبريل/نيسان 2021، بالحصول على إذن المستخدمين إذا ما أرادوا تجميع بيانات عنهم بشأن استخدام تطبيقات أخرى وتصفّح الإنترنت.

وحرم هذا التعديل في نظام “آي أو إس” منصات تعوّل على الإعلانات، مثل فيسبوك وسنابتشات، من أدوات كانت تدرّ عليها عائدات إعلانية كبيرة.