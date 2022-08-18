37 قتيلا على الأقل في حرائق غابات مدمّرة في الجزائر (فيديو)

يواصل رجال الإطفاء الجزائريون، اليوم الخميس، مكافحة سلسلة من الحرائق أودت بحياة 37 شخصًا على الأقل وخلّفت دمارًا واسعًا، في حين باتت حرائق الغابات المميتة كارثة تواجهها البلاد سنويًا.

وبحسب آخر حصيلة نشرها الدفاع المدني الجزائري، فإن معظم القتلى من ولاية الطارف في شمال شرق الجزائر قرب الحدود مع تونس، حيث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية.

وعانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق أو مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وفتحت وزارة العدل تحقيقًا يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الحرائق متعمّدة، بعدما تحدّثت وزارة الداخلية عن “حرائق مفتعلة”.

وبحسب خدمة الإطفاء، لا يزال 24 حريقًا مستمرًا في 7 ولايات، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم حشد 1700 عنصر إطفاء لإخماد النار في 118 موقعًا في 21 ولاية، ويستخدم الجيش مع فرق الإطفاء قاذفات مائية.





سوء إدارة

وبعد حرائق الأيام الماضية، كانت هناك مخاوف من أن تؤدّي الرياح الحارّة إلى اندلاع حرائق جديدة، في الوقت الذي تبدو فيه السلطات غير مجهّزة لمكافحتها.

وأطلقت حرائق العام الماضي انتقادات لاذعة للسلطات بسبب نقص طائرات مكافحة النيران.

ودعا خبراءٌ إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز القدرة على مكافحة النيران في أكبر دولة إفريقية تضمّ أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات.

وقبل نحو عام قُتل 65 شخصًا على الأقل في منطقة القبائل بسبب الحرائق.

وزير الداخلية الجزائري يعلن مقتل 26 شخصا نتيجة الحرائق التي تشهدها بعض الولايات#الجزائر pic.twitter.com/ceAMfUtHWT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2022