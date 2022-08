يمكن تطويعه لصنع بذلة “الرجل العنكبوت”.. فريق أسترالي يطّور نسيجا مرنا يشبه عضلات الإنسان (فيديو)

طور فريق من مهندسي الطب الحيوي في أستراليا نسيجًا ذكيًا ليكون بمثابة عضلات اصطناعية، في محاولة منهم لإحراز تقدم هائل في مستقبل صناعة الروبوتات اللينة والبذلات الخارجية القابلة للارتداء.

واستعرض الفريق في مقطع مصور نشرته وكالة رويترز نماذج على شكل فراشة وزهرة مصنوعة من النسيج الذكي لإظهار أدائه وقدرته على تنفيذ حركات معقدة في مختبرهم.

ويعتقد قائد الفريق ثان نهو دو أنه “يمكن استخدام مواد هذا النسيج لإنشاء بذلة بشرية ذكية”.

وقال لوكالة رويترز “البذلة التي نعمل على تطويرها تشبه بذلة الرجل الحديدي أو بذلة الرجل العنكبوت، مرنة للغاية ويمكنها أن تتوافق بشكل عالٍ جدًا مع الأجسام”.

وأوضح أن هذه التقنية يمكن استخدامها لصنع جهاز ناعم يمكن ارتداؤه لزيادة قدرة الإنسان على التحكم في الأشياء أو يمكنها دعم أصحاب الإعاقات على المشي مرة أخرى.

وأشار إلى أن أحد الاستخدامات المحتملة لهذا النسيج هو الملابس الضاغطة بجانب العديد من الاستخدامات الأخرى التي قد تغير حياة البشر.

وأضاف دو أن الطريقة التي تعمل بها العضلات الاصطناعية تشبه الحركات البيولوجية للإنسان حيث تمكّن الفريق من التحكم بها من خلال استطالة العضلات أو توسعها أو تقلصها عند الطلب.

