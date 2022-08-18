عجوز تركي يعبر الطريق السريع ويتسبب في حادث بين سيارتين (فيديو)

تعمّد مواطن السير وسط الطريق السريع في منطقة “سلطان بيلي” بمدينة إسطنبول، وعرّض نفسه ومستخدمي الطريق للخطر.

وأظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة، الأحد، عجوزًا تركيًّا يسير وسط الطريق السريع، وبدا وأنه لم يكن يعبر الطريق إنما كان يتمايل وسط السيارات التي تسير بسرعة عالية.

وتسبب العجوز الذي بدا هادئًا إضافة إلى حركته البطيئة، وهو ينتظر في عرض الطريق أن تمر السيارات في حادث ارتطام اثنتين منها.

وحاولت عدد من السيارات على الطريق -المفترض أنه ممنوع على المشاة- تجنّب الرجل عبر كبح السرعة فجأة فور ظهوره أمامها.

وبينما خفضت سيارة السرعة فجأة لتجنب صدم العجوز ارتطمت بها أخرى من الخلف لم تتمكن من رؤيته.

وتابع العجوز أطوار الحادثة فيما عاد ليفعل الشيء نفسه مرة أخرى وهو ينظر إلى السيارات ويلتف حول نفسه بينما تمر العربات من أحجام مختلفة بسرعة هائلة.