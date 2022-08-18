بيديها وقدميها.. فنانة هولندية ترسم بدقة 6 لوحات مبهرة في وقت واحد (فيديو)

أبهرت فنانة هولندية المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بقدرتها على رسم 6 لوحات شخصية بدقة عالية في وقت واحد.

وتتمتع راجاسينا فان دام (29 عاما) بقدرة هائلة على استخدام يديها وقدميها في رسم لوحات لمشاهير العالم بدقة ومهارة فائقة.

وظهرت راجاسينا في مقطع مصور وهي ترسم 6 لوحات في نفس الوقت أربعة منهم باستخدام يديها واثنتان باستخدامها قدميها، حيث كانت جالسة على مكتب وتمارس هواية الرسم بأطرافها الأربعة.

واستعرضت الفنانة الهولندية في نهاية المقطع نتائج أعمالها، حيث رسمت بورتريهات لعدد من المشاهير منهم الممثلة أنجلينا جولي والمغنية شاكيرا وشخصية هاري بوتر، وتجاوز عدد مشاهدات المقطع 1.8 مليون مشاهدة خلال عدة أيام.

وكتبت على فيسبوك “اللوحات الأولى التي أرسمها بقدمي، لقد قررت تجربة الفكرة من أجل المتعة فقط”.

وأضافت “لقد فاجأني مقدار التحكم الذي تمكنت من الحصول عليه بقدمي، والآن اكتشفت أن قدمي يمكن أن تفعل أكثر مما أعتقد، لكن بالطبع أنا أفضل بكثير عند الرسم بيدي”.

وطورت راجاسينا مهارة الرسم بقدميها ويديها لزيادة إنتاجيتها ومنع نفسها من الشعور بالملل.

وبدأت الفنانة الهولندية ممارسة الرسم وهي في عمر 16 عاما، لكنها توقفت عن ممارسة هوايتها المفضلة خلال الفترة الماضية إثر أزمة صحية ألمت بها، وعند عودتها قررت تدريب قدميها على الرسم لزيادة الإنتاج.