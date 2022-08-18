الأردن.. الديوان الملكي يعلن خطبة ولي العهد من شابة سعودية

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، خطبة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله من الشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف.

وذكر بيان عن الديوان الملكي أن الخطبة جرت في السعودية بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

وأضاف أنه “جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالرياض، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال (ولي العهد الأسبق وعم الملك)، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين (أخو الملك)، والأمير هاشم بن الحسين (شقيق الملك)”.

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء pic.twitter.com/wdggYGDt47 — RHC (@RHCJO) August 17, 2022

والأمير حسين هو أكبر أولاد الملك عبد الله والملكة رانيا وله شقيق هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة “كينغز أكاديمي” في الأردن في 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة قبل أن يتلقى، كما والده وجده الراحل الملك حسين، دروسًا عسكرية في ساند هيرست الملكية في بريطانيا والتي تخرج فيها عام 2017.