لحظات عصيبة.. اصطدام بين مظلتين أقلعتا في الوقت نفسه وإصابة 4 (فيديو)

اصطدمت مظلتان بعد إقلاعهما معًا في الوقت ذاته بمنطقة فتحية بمحافظة موغلا جنوب غربي تركيا، مما أدى إلى إصابة الطيارَين والراكبين وفق وسائل إعلام تركية.

ووثّق المشهد العصيب أحد الحاضرين بالمنطقة، حيث أقلع الطياران معًا بالمظلتين مع ركابهما من مدرج باباداغ على ارتفاع 1700 متر في حي أولودينيز، وسقطوا عند مدرج الإقلاع.

واصطدم الطياران على ارتفاع نحو 5 أمتار من الأرض بعدما تشابكت المظلتان، وأصيبا هما واثنان من الركاب بجروح عندما سقطوا على مدرج الإقلاع.

ونقلت الفرق الطبية الأشخاص الأربعة -وهم الطياران كاراكوتش وداغديفيرين والصيني هيوان وينغ (22 عامًا) والتركي ميلتم كيليتش (32 عامًا)- إلى المستشفى، وذكرت وسائل الإعلام أنهم جميعًا بحالة صحية جيدة.