رئيس إندونيسيا وزوجته وكبار القادة.. تفاعل لافت مع غناء طفل في احتفال عيد الاستقلال (فيديو)

تفاعل رئيس إندونيسيا وزوجته وكبار قادة البلاد بشكل لافت مع غناء طفل خلال مراسم الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال السابع والسبعين للبلاد، صباح اليوم الأربعاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.

وردد الرئيس وزوجته وقادة -بينهم عسكريون- كلمات الأغنية مع الطفل، وتمايلوا ورقصوا قليلًا على أنغام اللحن في أجواء مبهجة وتفاعل جميع الحاضرين.

وتحتفل إندونيسيا يوم 17 أغسطس/آب من كل عام بعيد استقلالها عن الاستعمار الهولندي عام 1945، بإقامة فعاليات عديدة في جميع أنحاء البلاد.

ويقام الاحتفال الرئيسي في صباح يوم 17 أغسطس في القصر الرئاسي بالعاصمة الإندونيسية، أمام النصب التذكاري الوطني، ويُقرأ خلاله إعلان الاستقلال الذي أعلنه الرئيس الأسبق (سوكارنو-هاتا) للمرة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويلي ذلك مراسم العلم مع (الباسكيبراكا)، وهم مجموعة خاصة لحمل العلم ورفعه يُختارون من بين أذكى طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد، ويقضون شهورًا في التدريب ليكونوا قادرين على تقديم أداء مذهل خلال الاحتفال الرسمي أمام الرئيس والضيوف.

وعند غروب الشمس يقام حفل مماثل لخفض العلم الإندونيسي الأحمر والأبيض، كما تشهد جميع المناطق احتفالات مماثلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يذهب محبّو تسلق الجبال في تحدٍّ لرفع العلم على أعلى قمم البراكين والجبال الإندونيسية العديدة، كما تغوص مجموعات من الغواصين ويضعون أعلام إندونيسيا في أعماق البحار.