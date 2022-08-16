7 قتلى بانفجار ضخم داخل مستودع للألعاب النارية في أحد الأسواق الشعبية بأرمينيا (فيديو)

لقي 7 أشخاص مصرعهم بانفجار وقع في مخزن للألعاب النارية في العاصمة الأرمينية يريفان، بينما لا يزال 22 في عداد المفقودين.

ودمر الانفجار المخزن الواقع بأحد المراكز التجارية في يريفان، أمس الأحد، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة العشرات.

وأظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دخانًا يتصاعد من كومة أنقاض، وأناسًا يهربون من مكان حدوث الانفجار.

انفجار ضخم داخل مستودع للألعاب النارية

في أحد الأسواق الشعبية بـ #أرمينيا pic.twitter.com/qneVFBUAYY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2022

ولم يتضح بعد سبب انفجار الألعاب النارية، غير أن السلطات استبعدت دافع “الإرهاب”.

ونقلت وكالة أرمنبرس عن وزير الطوارئ أرمين بامبوخشيان قوله “بالنظر إلى صور الانفجار لحظة وقوعه، يتضح أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن عمل إرهابي، لأنه كان هناك في بادئ الأمر حريق ودخان يتصاعد ثم انفجار”.