موظفة مهددة بالطرد من أبل بسبب فيديو على “تيك توك” حقق ملايين المشاهدات

هددت شركة أبل موظفة لديها بالإقالة من العمل بسبب مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك).

وقالت بريس كامبل في فيديو نشرته السبت، إن الشركة أبلغتها بأنها “انتهكت سياستها” من خلال تعريف نفسها موظفة في أبل، وحديثها حول موضوعات متعلقة بالشركة.

وكانت كامبل -التي تحظى بـ450 ألف متابع على تيك توك- قد صورت فيديو ردًّا على متابِعة سُرق هاتفها وتتعرض للابتزاز، بنشر ما عليه من معلومات إن لم تقم بإزالة حسابها للتمكن من استخدامه.

وأكدت كامبل -وهي مهندسة في آبل- أن السارقين لن يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات على الهاتف ولا استخدامه، ونصحتها بعدم إزالة حسابها.

حظي الفيديو بتفاعل واسع وحقق 7.5 ملايين مشاهدة، وتقول كامبل إنها تلقت مكالمة من أحد المديرين في أبل يطالبها بإزالة الفيديو وإلا ستخضع لإجراءات تأديبية تصل إلى الإقالة.

واعتبرت أنها لم تعرّف نفسها موظفة في أبل، وأن “سياسات الشركة لا تمنع الموظفين من إعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، شرط ألا يفعلوا بطريقة تجعل الشركة تبدو سيئة”.

ونالت قصة كامبل تفاعلًا واسعًا بين الناشطين، الذين اعتبروا الأمر تضييقًا غير مفهوم على حريات الموظفين عبر حساباتهم الشخصية.

وعلّق مدونون أن ما فعلته الموظفة لم يمس سياسة الشركة أو يتطرق إلى معلوماتها السرية، وأنها لم تخطئ.

وكتب المهندس أليكس جوتشيت، الموظف السابق في الشركة “سياسات شركة أبل صارمة، وتعيق تقدم الشركة، يجب تغيير هذا والعديد من الأشياء الأخرى في تجربة الموظف، سيساعدها ذلك بشكل أفضل”.

Apple’s policies are draconian, from a different era, and actively hold the company back. This and so many other things at Apple need to be changed in the employee experience. It’ll make better products in the long run. Sincerely, me—an Apple alum. https://t.co/DrPoZmvUqp — Alex Guichet (@AlexGuichet) August 15, 2022

Former employee also, who commented to back her up.. nothing she said was confidential if anything it shares to the masses on how to protect your Apple products… https://t.co/bG58wmjIuC — AA (@aisforadriene) August 15, 2022