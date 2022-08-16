كاد يموت عطشا.. لحظة إنقاذ سوداني تائه في الصحراء بالسعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا لإنقاذ رجل سوداني ضل طريقه في الصحراء السعودية، وكاد يفارق الحياة نتيجة الحر الشديد والعطش.

وأطلق فريق (وسم) التطوعي حملة واسعة للبحث عن الرجل المفقود، ليجدوه على وشك الموت تائهًا بين الجبال في منطقة الرياض، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ويُظهر الفيديو الرجل وقد أنهكه التعب وبحالة صحية صعبة، ليعطيه الفريق التطوعي الماء والطعام ويقوموا بالإسعافات الأولية له.

كاد يموت عطشا.. لحظة إنقاذ سوداني تائه في الصحراء بالسعودية#مباشر #السعودية pic.twitter.com/szeOGSeLOA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2022

ووفقًا لأحد أعضاء فريق وسم، فإن المقيم السوداني كان مع صديق له في الموقع تحت إحدى الأشجار، وغادر صديقه وأوصاه ألا يغادر مكانه، إلا أنه لم يستمع لصديقه بعد مغادرته وتحرك من المنطقة التي كانا فيه وتاه بين الجبال الصحراوية.

وقال أحد أعضاء الفريق التطوعي إنهم عثروا على المفقود بعد عمليات بحث استغرقت أكثر من 24 ساعة، داعيًا لكل من أسهم في عمليات البحث والإنقاذ بالأجر والثواب.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم #مفقود_الخاصرة، وأشادوا بجهود الفريق المتطوع لإنقاذ السوداني.

#فريق_وسم_للبحث_والانقاذ#مفقود_الخاصرة لحضة العثور على مفقود الخاصره سوداني جلس تقريباً 24 ساعه تحت شجره بعد ماتركه خويه وقال لاتعدا مكانك ولاكنه ضيع مكانه

والحمد لله بعد ماعثر عليه رشدان عبدالله من فريق وسم pic.twitter.com/PP4yd8J0Lf — عايض عباس الدوسري (@wosm111) August 14, 2022