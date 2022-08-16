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كاد يموت عطشا.. لحظة إنقاذ سوداني تائه في الصحراء بالسعودية (فيديو)

لحظة العثور على المقيم السوداني الذي تاه في صحراء السعودية
16/8/2022

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا لإنقاذ رجل سوداني ضل طريقه في الصحراء السعودية، وكاد يفارق الحياة نتيجة الحر الشديد والعطش.

وأطلق فريق (وسم) التطوعي حملة واسعة للبحث عن الرجل المفقود، ليجدوه على وشك الموت تائهًا بين الجبال في منطقة الرياض، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ويُظهر الفيديو الرجل وقد أنهكه التعب وبحالة صحية صعبة، ليعطيه الفريق التطوعي الماء والطعام ويقوموا بالإسعافات الأولية له.

ووفقًا لأحد أعضاء فريق وسم، فإن المقيم السوداني كان مع صديق له في الموقع تحت إحدى الأشجار، وغادر صديقه وأوصاه ألا يغادر مكانه، إلا أنه لم يستمع لصديقه بعد مغادرته وتحرك من المنطقة التي كانا فيه وتاه بين الجبال الصحراوية.

وقال أحد أعضاء الفريق التطوعي إنهم عثروا على المفقود بعد عمليات بحث استغرقت أكثر من 24 ساعة، داعيًا لكل من أسهم في عمليات البحث والإنقاذ بالأجر والثواب.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم #مفقود_الخاصرة، وأشادوا بجهود الفريق المتطوع لإنقاذ السوداني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل