على يد الزوج أو الطليق.. زيادة جرائم قتل النساء في إيطاليا

قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن جرائم قتل النساء في البلاد ارتفعت بنحو 16% خلال العام الماضي، وارتُكب معظمها على يد الزوج الحالي أو السابق.

وقُتلت 125 امرأة في إيطاليا، ما بين مطلع أغسطس/آب 2021 و31 يوليو/تموز 2022، مقابل 108 خلال الفترة المماثلة من العامين الماضيين، حسب التقرير السنوي الذي تنشره الوزارة.

وارتُكبت أغلب هذه الجرائم داخل الأسرة، وأظهرت البيانات أن 68 جريمة قتل أو 63% منها، ارتكبها شريك حالي أو سابق للضحية.

وارتُكب ما مجموعه 319 جريمة قتل في إيطاليا خلال تلك الفترة. وبحسب هذه الأرقام، فإن امرأة تُقتل كل 3 أيام في إيطاليا.

وأفاد تقرير نشره المعهد الأوربي للمساواة بين الجنسين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إيطاليا تحتل المرتبة التاسعة في قائمة تضم 15 دولة عضوًا في الاتحاد الأوربي شهدت جرائم قتل نساء ارتكبها شركاء الضحايا في عام 2018.

كما احتلت إيطاليا المرتبة العاشرة أوربيًّا على صعيد قتل النساء من جانب أفراد الأسرة أو الأقارب.