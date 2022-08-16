رغم أنها كانت وحيدة أبويها.. جدة 99 عاما تحتفل بقدوم حفيدها رقم 100 (فيديو)

احتفلت جدة أمريكية تبلغ من العمر 99 عامًا من ضواحي مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، بميلاد حفيدها رقم 100 أوائل هذا الشهر.

ومارغريت كولر هي أم لـ 11 من الأبناء وجدة لـ56 حفيدًا والآن جدة كبيرة لـ100 من أبناء الأحفاد.

ورغم أن مارغريت كانت الابنة الوحيدة لوالديها، قررت عندما تزوجت عام 1942 أن يكون لديها الكثير من الأبناء، وكبرت أسرتهم عبر السنوات منذ ذلك الحين.

ولدى هذه العائلة الآن أربعة أجيال حيّة وعدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يتجمعون في العطلات حول المائدة.

من بين أسرار طول العمر

وستبلغ مارغريت عامها المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتعتبر العائلة أن من بين أسرار طول عمر الجدة أنها تتمرن مرتين يوميًا وتقدم الكثير من الحب والدعم لعائلتها.

وقالت حفيدة مارغريت ووالدة الحفيدة رقم 100 لوسائل إعلام محلية إن “الإيمان والأسرة يدفعان جدتها حقًا إلى المضي قدمًا، فهي حاضرة دومًا بغض النظر عما يجري ومهما كان عمرها، ولا تفوت أي تخرج أو تعميد أو حفل زفاف. أيًا كانت المناسبة، فهي موجودة دائمًا”.

وأضافت أنها وزوجها اختارا تسمية الطفل باسم ويليام تكريما للجد الكبير الراحل.