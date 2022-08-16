الصين تعلن إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال.. تعرّف عليها

أعلنت الصين، الثلاثاء، إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق، إذ يُتوقع أن يتقلص عدد السكان بحلول عام 2025.

وتواجه الدولة -التي لديها أكبر عدد من السكان في العالم- أزمة ديموغرافية مع قوى عاملة (كبيرة في العمر) واقتصاد متباطئ ونمو سكاني في أدنى مستوياته منذ عقود.

ورغم أن السلطات وضعت حدًّا لسياسة الطفل الواحد في عام 2016 ثم سمحت لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى 3 أطفال العام الماضي، فإن معدل المواليد استمر في الانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية.

ودعت وزارة الصحة السلطة المركزية والحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة إنه يجب على السلطات المحلية أن “تضع تدابير فعالة لدعم الخصوبة” عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان وتوظيف مخصصة للأسر.

وأكدت ضرورة أن تضمن المقاطعات أن يكون لديها عدد كافٍ من الحضانات بحلول نهاية العام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.

وانخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 7.52 مواليد لكل 1000 شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدأت البلاد تدوين السجلات عام 1949 عند قيام دولة الصين الشيوعية، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعود ذلك إلى ارتفاع كلفة العيش والتحوّل نحو عائلات أقل عددًا.

وبالمقارنة مع الدول الصناعية الأخرى ذات معدلات الخصوبة المماثلة، لا تزال الصين -رغم النمو الاقتصادي- متخلفة كثيرًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولديها نظام رعاية اجتماعية ضعيف نسبيًّا.