واتساب يكشف عن قواعد خصوصية جديدة لتعزيز أمن المستخدمين.. تعرف إليها

قال تطبيق “واتساب” المملوك لمجموعة ميتا المالكة لشبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه طور قواعد جديدة للخصوصية لتعزيز أمن مستخدميه بدأ تطبيق بعضها، وسيتم تطبيق خصائص أخرى قريبًا.

ومن بين التحديثات الجديدة، سيتمكن المستخدم من الخروج من مجموعات المحادثة دون وصول إشعارات للآخرين، مع إمكانية تحديد المستخدمين الذين يمكنهم رؤية المستخدم عندما يكون في وضع اتصال بالتطبيق.

وفي الوقت الحالي، يظهر إشعار عند المستخدمين الأعضاء في مجموعة محادثة ينبههم إلى مغادرة أحد المستخدمين للمجموعة، كما لا يمكن لمستخدمي التطبيق الاتصال بالإنترنت وبدء استخدام التطبيق دون أن يظهر أنه متصل لدى الآخرين.

كما سيكون في مقدور المستخدم مع المستخدمين الآخرين التقاط صور للرسائل التي يتم إرسالها وفق خاصية “عرض لمرة واحدة”، والتي تضمن اختفاء الرسالة بمجرد تسلمها وقراءتها من جانب المستخدم الآخر.

وحسب التطبيق، يجري حاليًا اختبار خاصية حظر التقاط صورة للرسالة مضيفة أنها ستطلق الخاصية الجديدة في وقت قريب.

وأعرب خبراء وناشطون عن مخاوفهم من أن تقنيات التشفير المستخدمة في تطبيق واتساب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، التي تستهدف المحافظة على سرية المحادثات وخصوصيتها، يمكن أن تسمح لممارسي الأنشطة الإجرامية على هذه المنصات بالهرب من الملاحقة والرصد.