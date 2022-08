عمرها عامان.. طفلة ترد العضّة لأفعى لدغتها أثناء اللعب

في واقعة مذهلة حدثت الأسبوع الماضي في قرية كانتار بمحافظة بينغول شرقي تركيا، ردّت طفلة عمرها عامان فقط بعضة قوية على أفعى لدغتها أثناء لعبها في حديقة المنزل معتقدة على ما يبدو أنها لعبة.

ووفق وسائل إعلام محلية، عندما سمع أحد جيران الأسرة صراخ الطفلة هرعوا إليها ليجدوا أفعى بطول 50 سنتيمترًا في فمها مع وجود علامة لدغة على شفة الطفلة السفلية.

Two-year-old girl takes revenge on snake that sank its fangs into her – by biting back

Via Daily Mirror : Sat, 13 Aug 2022

