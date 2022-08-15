عمرها عامان.. طفلة ترد العضّة لأفعى لدغتها أثناء اللعب

في واقعة مذهلة حدثت الأسبوع الماضي في قرية كانتار بمحافظة بينغول شرقي تركيا، ردّت طفلة عمرها عامان فقط بعضة قوية على أفعى لدغتها أثناء لعبها في حديقة المنزل معتقدة على ما يبدو أنها لعبة.

ووفق وسائل إعلام محلية، عندما سمع أحد جيران الأسرة صراخ الطفلة هرعوا إليها ليجدوا أفعى بطول 50 سنتيمترًا في فمها مع وجود علامة لدغة على شفة الطفلة السفلية.

Two-year-old girl takes revenge on snake that sank its fangs into her – by biting back Via Daily Mirror : Sat, 13 Aug 2022, 15:59:32 GMThttps://t.co/4Cfyv0Qdxp — Auto News Feed (@auto_news_feed) August 13, 2022

وذكرت التقارير المحلية أن الجار قتل الأفعى وأجرى الإسعافات الأولية للطفلة ثم سارع إلى استدعاء المسعفين. وقال والد الطفلة إنه كان في داومه عندما وقع الحادث، وفور علمه هرع إلى المستشفى.

وأضاف الأب “الله رحيم بنا. الجيران قالوا لي إن طفلتي كانت تلعب بأفعى عضتها فقامت الطفلة بعض الأفعى أيضًا، لكن الأطباء أبلغوني أن نتائج فحوصها جيدة وستظل تحت المراقبة 24 ساعة”.