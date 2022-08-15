أردنية وابنها يتخرجان في يوم واحد بنفس الجامعة والتخصص ذاته (فيديو)

استطاعت سيدة أردنية تحقيق حلمها بإكمال تعليمها الجامعي بعد سنوات من الانقطاع وتخرجت مع نجلها في نفس التخصص بتقدير امتياز، بحسب وسائل إعلام محلية.

فوفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، حصلت سميرة نصيرات وابنها معاذ الدعجة على الماجستير من جامعة اليرموك في تخصص الإدارة التربوية، وعبرت سميرة عن سعادة كبيرة بتخرجها من الجامعة، بعد انقطاع تعليمها في سنّ مبكرة.

وذكرت سميرة -وهي أم لستة أبناء- لوسائل إعلام محلية أنها درست مرحلة التوجيهي والجامعة مع ابنها معاذ، حيث كانا يدرسان نفس المواد والتخصص ويلتقيان في عدد من المحاضرات.

وأضافت أنها كانت تحب الحياة الجامعية وكانت تتنافس مع ابنها في الحصول على معدل أعلى، فتخرجا من الجامعة ثم الماجستير، وهي تطمح لأن تستكمل الدراسة لتنال درجة الدكتوراه من نفس الجامعة.

وقال معاذ إن دراسته مع والدته بدأت منذ إخفاقه في الثانوية العامة، حين أرادت والدته تحفيزه على النجاح فتقدما للامتحان معًا ونجحا فيه وتفوقت والدته، ثم دخلا الجامعة معًا.

وعن شعور الابن ووالدته حين تدرس معه بنفس المحاضرة، قال معاذ إنه كان يشعر بالسعادة رغم معاناته من بعض التنمّر من الطلاب لكونه يدرس مع والدته، وأعرب الأب عن فخره الشديد بهما لتخرجهما معًا، وقال إن شعوره بالسعادة لا يوصف، وإنه يتمنى لهما دوام التوفيق.