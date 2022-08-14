فرنسا توقف انتشار حريق “هائل” وتعيد فتح طريق سريع (فيديو)

تمكن رجال الإطفاء، السبت، من إيقاف انتشار حريق “هائل” في جنوب غربي فرنسا، مما سمح للسلطات بإعادة فتح قطاع من طريق سريع أمام المرور قبل عطلة يكثر فيها السفر.

وقال حاكم المنطقة على تويتر “لم ينتشر الحريق خلال الليل بفضل الوسائل المهمة التي استُخدمت”.

وساعدت تعزيزات من أنحاء أوربا رجال الإطفاء المحليين في مكافحة الحريق الذي دمر الغابات في منطقة غيروند الفرنسية منذ الثلاثاء الماضي، وأجبر 10 آلاف شخص على إخلاء منازلهم. وكانت الرياح ودرجات الحرارة الحارقة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية قد ساعدت على انتشار الحريق.

واندلعت حرائق في جنوب غربي فرنسا، في يوليو/تموز الماضي، أتت على أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات، وأجبرت قرابة 40 ألف شخص على إخلاء منازلهم لمُدد وجيزة.

وتسببت موجات الحر المتعاقبة في اشتعال حرائق غابات في أنحاء أوربا هذا الصيف، مما سلط الضوء على مخاطر تغيّر المناخ على الصناعة وسبل العيش.

ومن المتوقع أن تجتاح فرنسا، ليل السبت، عواصف من شأنها خفض درجات الحرارة وإصدار تحذيرات جوية صارمة.

ويكافح مئات من رجال الإطفاء حرائق إلى الشمال في بريتني حيث أتى حريق على 400 هكتار، وكذلك في منطقة جورا في الشرق حيث أتت النيران على 500 هكتار.

وأظهرت بيانات من نظام معلومات حرائق الغابات الأوربي أن النار اندلعت في أكثر من 60 ألف هكتار في فرنسا حتى الآن هذا العام، وهي 6 أمثال المتوسط السنوي في الفترة بين عامي 2006 و2021.

يُذكر أن العديد من الدول الأوربية شهدت موجة حر غير مسبوقة خلال هذا الصيف، تسببت في اندلاع حرائق غابات ووفاة مئات الأشخاص وفرار الآلاف من منازلهم.