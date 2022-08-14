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حاكم أونتاريو الكندية يبتلع نحلة أزعجته أثناء مؤتمر صحفي (شاهد)

14/8/2022-|آخر تحديث: 14/8/202211:51 AM (مكة المكرمة)

تعرّض حاكم مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد لموقف غريب، حيث ابتلع نحلة كانت تحوم حوله بينما كان يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي.

وكان فورد يتحدث أمام الصحفيين في إيجاز حول خصخصة الرعاية الصحية عندما بدأت النحلة بالطيران حوله قبل أن يبتلعها عن طريق الخطأ.

وابتعد فورد فجأة عن المنصة وتناول بعض المياه، وقام بالسعال والقيء بشكل متكرر بعد ابتلاع النحلة في محاولة منه لإخراج الحشرة.

وقال فورد بمجرد ابتلاع النحلة “يا إلهي، لقد ابتلعت للتو نحلة!” ثم تناول بعض الماء وهو في حالة صدمة.

 

وتابع فورد بينما يضحك الصحفيون “سيتم تشغيل هذا مرارًا وتكرارًا عبر الإنترنت”، مضيفًا أن المقطع المصور سيُعرض على التلفاز أيضًا.

وطرح أحد الصحفيين سؤالًا على فورد للاطمئنان على حالته الصحية، ليرد الأخير مازحًا “أنا بخير تمامًا، لكن أظن أن النحلة تطن في مكان ما هناك” مشيرًا إلى معدته.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية