حاكم أونتاريو الكندية يبتلع نحلة أزعجته أثناء مؤتمر صحفي (شاهد)

تعرّض حاكم مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد لموقف غريب، حيث ابتلع نحلة كانت تحوم حوله بينما كان يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي.

وكان فورد يتحدث أمام الصحفيين في إيجاز حول خصخصة الرعاية الصحية عندما بدأت النحلة بالطيران حوله قبل أن يبتلعها عن طريق الخطأ.

BREAKING: Doug Ford eats bee 🐝 LOL pic.twitter.com/10cByQy3Qa — Mark DeShark (@Thirteenmark13) August 12, 2022

وابتعد فورد فجأة عن المنصة وتناول بعض المياه، وقام بالسعال والقيء بشكل متكرر بعد ابتلاع النحلة في محاولة منه لإخراج الحشرة.

وقال فورد بمجرد ابتلاع النحلة “يا إلهي، لقد ابتلعت للتو نحلة!” ثم تناول بعض الماء وهو في حالة صدمة.

Ouch! Premier Ford just swallowed a bee while taking Qs from media. "I'm ok. he's buzzing in there. Man, he went right down the hatch."

Ford calls this a "classic," and that he'll be "howling" watching this on TV later. pic.twitter.com/q5nq3qqZNK — Meagan Fitzpatrick (@fitz_meagan) August 12, 2022

وتابع فورد بينما يضحك الصحفيون “سيتم تشغيل هذا مرارًا وتكرارًا عبر الإنترنت”، مضيفًا أن المقطع المصور سيُعرض على التلفاز أيضًا.

وطرح أحد الصحفيين سؤالًا على فورد للاطمئنان على حالته الصحية، ليرد الأخير مازحًا “أنا بخير تمامًا، لكن أظن أن النحلة تطن في مكان ما هناك” مشيرًا إلى معدته.