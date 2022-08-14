تحذيرات جديدة من اشتداد الرياح والسيول.. أمطار غزيرة تجتاح عُمان والسعودية (فيديو)

شهدت محافظات عمانية هطول أمطار غزيرة شكلت سيولًا جارفة قطعت بعض الطرق، وازدادت سرعة الرياح في بعض مناطق السلطنة مما سبّب تدنّي مستوى الرؤية.

وحذرت الأرصاد العمانية في سلسلة تغريدات على تويتر من تدني مستوى الرؤية الأفقية على المناطق الصحراوية والمنخفض المداري العميق.

ما شاء الله الخيرات مستمره ولله الحمد ف الاشخره جنوب الشرقيه الان

سلطان المسكري#منخفض_الصمت pic.twitter.com/jn65FsyhMP — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) August 13, 2022

وتداول مغردون مقاطع فيديو وصورًا تُظهر هطول الأمطار واشتداد الرياح في مناطق مختلفة من السلطنة، وهو ما تسبب في توقف العديد من المواطنين نتيجة لانعدام الرؤية.

وأوصت الشرطة في تغريدة على تويتر بأخذ الحيطة و”ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم تغيير المسار إلا للضرورة، وإغلاق نوافذ المركبة جيدًا لمنع دخول الغبار بالإضافة إلى تشغيل الأنوار الأمامية”.

استمرار تدني مستوى الرؤية الأفقية على طريق "أدم – ثمريت". يرجى أخذ الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم تغيير المسار إلا للضرورة وإغلاق نوافذ المركبة جيدًا لمنع دخول الغبار بالإضافة إلى تشغيل الأنوار الأمامية والكشافات.#شرطة_عمان_السلطانية https://t.co/FiAvs22UiX pic.twitter.com/XssobE4ln5 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 13, 2022

وفي السعودية، حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانخفاض في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على عدد من المحافظات.

وأظهرت مقاطع فيديو السيول التي اجتاحت منطقة جازان، بينما تداول ناشطون مقطعًا لسقوط الأمطار من فوق جسر في قرية الداهن جنوب الطائف، حتى بدت كشلال مرتفع.

أمطار تنهمر كالشلال.. مقطع تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسقوط الأمطار من فوق جسر في قرية #الداهن جنوب #الطائف في #السعودية pic.twitter.com/lt9RHE7J9Z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 13, 2022

وفي اليمن، أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، مصرع 77 شخصًا جراء أمطار غزيرة وفيضانات خلال نحو أسبوعين.

وشهدت دول الخليج -منذ أسبوعين- تساقط أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق وذلك على غير المعتاد في أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وتشهد دول الخليج العربي عادة هطولًا للأمطار، لكن غزارتها الحالية كانت لافتة خلال فصل الصيف.

ومن غير المعروف إن كانت موجة الأمطار الحالية ترتبط بالتغير المناخي العالمي، الذي تسبب بتقلبات مناخية في العديد من بلدان العالم، من ضمنها دول أوربية شهدت موجات حر غير مسبوقة.

ما شاء الله الخيرات ف سهل اتين ولاية #صلاله

يوسف الرحبي pic.twitter.com/TiHCpJFOIr — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) August 13, 2022