أمهات يرعبن أطفالهن.. تحدٍ جديد على تيك توك يثير الجدل (فيديو)

أثار تحدٍّ جديد على تطبيق “تيك توك” استياء عدد من مستخدميه، إذ تقوم فكرته على إرعاب أطفال صغار.

ويبدأ التحدي بوجود طفل مع والدته أو أحد إخوته الكبار في غرفة، وما إن تبدأ موسيقى رعب يهرب الشخص البالغ ويغلق الباب من الخارج على الطفل لمشاهدة رد فعله.

ويترك الشخص البالغ الطفل في الغرفة لمدة قبل أن يفتح الباب من جديد، ووجد عدد من الناشطين في التحدي خطرًا على نفسية الأطفال.

@vndrea.amr I had to hop on this trend 🤣 I love you kids 🫶🏻 ♬ suara kuntilanak – solehudin1294

وأشارت مجلة (نيوزويك) الأمريكية إلى أنه جرى استخدام مقطع الصوت المخيف في ما يقرب من 80 ألف مقطع فيديو، وأن هذه المقاطع صارت الأكثر انتشارًا بملايين المشاهدات والإعجابات.

وحصل أحد هذه المقاطع خلال يومين على أكثر من مليون إعجاب و4.8 ملايين مشاهدة، وفيما يجد العديد من مستخدمي تيك توك مقاطع الفيديو مضحكة يجدها آخرون خطيرة، وطالبوا بإلغاء التحدي لتأثيره السلبي في الأطفال.

وفي يوليو/تموز الماضي، رُفعت دعوى قضائية ضدّ منصة “تيك توك” في كاليفورنيا إثر وفاة طفلتين شاركتا في تحدي التعتيم “بلاك أوت تشالنغ” الذي يشجّع المستخدم على خنق نفسه حتى الإغماء.

واتهمت الدعوى خوارزمية (تيك توك) بنشر عن قصد وبشكل متكرر مقاطع فيديو عن تحدي التعتيم الذي أدى السنة الماضية إلى وفاة فتاة تبلغ 8 سنوات في تكساس، وأخرى في التاسعة من عمرها في ولاية ويسكونسن.

أيضًا كان تحدي “الحوت الأزرق” قد أثار جدلًا واسعًا بعد أن شكّل خطرًا على عدد كبير من مستخدمي تيك توك من المراهقين، ومن بين أبرز تلك التحديات كان يشجع منفذيه على إنجاز مهام معينة خلال 50 يومًا وصولًا إلى الانتحار في النهاية، وتحدي (بلاك أوت) وهو تحدٍّ لخنق النفس يهدف إلى الغياب عن الوعي بضع ثوانٍ.

ورأى خبراء أنه خلال فترة الإغلاق والحجر الإلزامي التي شهدها العالم نتيجة تفشي وباء كورونا صار الناس أكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي، ومنهم من أدّى التحديات رغبة في التفاعل مع أصدقائهم، في حين يرى آخرون أن معظم منفذي هذه التحديات يتأثرون بمشاهير أدّوها بالفعل ونشروها على حساباتهم.