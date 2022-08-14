بعد رفضه 400 مرة.. شاب مصري يحصل على وظيفة مهندس برمجيات في أمازون الأمريكية

تمكن الشاب المصري حازم خيري من الحصول على وظيفة بشركة أمازون الأمريكية في مقرها باسكتلندا، وذلك بعد محاولات وصلت إلى 400 مرة لم يحالفه النجاح خلالها.

وتخرّج حازم في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عام 2020، ويعمل الآن مهندس برمجيات في شركة أمازون، وحكى رحلة وصوله إليها في سلسلة تغريدات عبر تويتر.

وغرّد “كيف وصلت إلى أمازون؟ أنا لا أصدّق ذلك حتى الآن بالرغم من تسلّم وظيفتي قبل شهرين، لا سيما وأنني سعيت للعمل بهذه الشركة 400 مرة”.

وأضاف أنه بدأ التقديم منذ تخرّجه، حيث كان حلمه العمل في إحدى الشركات التكنولوجية الكبرى وبالتحديد أمازون، إذ أعجبه نظام العمل المشهور عن الشركة.

ازاي وصلت ل Amazon, لا انا بسأل فعلاً ازاي؟ لحد دلوقتي مش مصدق حتي بعد شغل شهرين، بعد ما قدمت اكتر من 400 مرة، و دا رقم بجد وصولاً ل Now you are Amazonian. Ok, let me tell you an interesting story (at least for me) (1/13) pic.twitter.com/tP3fYCS5Vc — Hazem Khairy (@TheOtherHazem) August 9, 2022

واستطرد “كنت أتصفح موقع أمازون يوميًّا لأتابع الفرص الجديدة وأقدّم طلب التحاق بها، في بعض الأحيان لم أوفَّق في المقابلة الأولى، ومرات أخرى أتجاوزها إلا أن الوظيفة تتطلب مستوى خبرة لم يتوفر لي”.

وأثناء تقديمه على الوظائف، في أبريل/نيسان 2021، ارتبط مع الشركة بمقابلات عمل على مدار يوم كامل، ولم يؤد حينها بشكل جيد، فقررت الشركة منعه من التقديم على أي وظيفة في أمازون لمدة 6 أشهر، وفي أمازون اسكتلندا تحديدًا لسنتين.

الموضوع بداء من ساعة من قبل ما اتخرج كان نفسي اشتغل في حاجة كبيرة وخصوصاً و ياه لو تكون FAANG و حلم حياتي ان الف العالم و اشوف حاجات كتير جديدة.

بعد ما قرات عن امازون عجبتني اوي بسبب النظام بتعها و الleadership skills اللي عندهم فمن ساعة ما تخرجت فضلت اقدم.

(2/13) — Hazem Khairy (@TheOtherHazem) August 9, 2022

كل يوم افتح الموقع و اشوف نزلوا فرص جديدة أقدم عليها ولا ايه، و افضل أقدم لحد ما ف يوم وصلت ل 400 مرة فعلا، مرة معديش من اول انترفيو، مرة اعدي من الاول و اخد reject عشان الposition عايز senior.

(3/13) pic.twitter.com/wzIwzTr2qv — Hazem Khairy (@TheOtherHazem) August 9, 2022

حاول خلال تلك المدة التقديم في عدد من الشركات الأخرى من بينها شركة (غوغل) الأمريكية، لكن محاولاته لم تفلح وقوبل بالرفض أيضًا.

وبعد 7 أشهر من قرار المنع، راسله أحد مسؤولي أمازون عبر (لينكد إن) -منصة الوظائف الشهيرة- وسأله إن كان يرغب في التقديم بالشركة، فرحب بالعرض متجاهلًا قرار منعه واستأنف التقديم للعمل.

حينها، سارت بشكل أسهل مما توقع، ووصل إلى القرار النهائي، إذ وصله الرد بأنه مقبول للعمل في الشركة، وسيبدأ العمل معهم بمقر الشركة في اسكتلندا.

شهر 11 (بعد 7 شهور من اول البان) لقيت recruiter من Amazon من اللي كان مسؤولين عني بيكلمني علي LinkedIn و بيقولي عايز تقدم معانا في امازون اسكتلاندا؟ طب ازاي يا جدع؟ 😂 عملت عبيط و قلتله يلا.

(6/13) — Hazem Khairy (@TheOtherHazem) August 9, 2022

الملخص:

– الموضوع كله من عند ربنا 100% رغم كل المحاولات اللي عملتها مع انها ساعدت بس لما الوقت المناسب جه كله اتسهل من عند ربنا

– مش سهله ولا صعبه بس توفيق و اجتهد و محاولات متواصلة.

(11/13) — Hazem Khairy (@TheOtherHazem) August 9, 2022

ولاقت قصة حازم تفاعلًا واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، إذ ثمّن المتابعون إصراره ومتابعته التقديم رغم الرفض المستمر.

وعلّق مغردون بأن في هذه القصص تأكيدًا على أهمية السعي دون اهتمام بالنتائج اللحظية.