بعد رفضه 400 مرة.. شاب مصري يحصل على وظيفة مهندس برمجيات في أمازون الأمريكية

تمكن الشاب المصري حازم خيري من الحصول على وظيفة بشركة أمازون الأمريكية في مقرها باسكتلندا، وذلك بعد محاولات وصلت إلى 400 مرة لم يحالفه النجاح خلالها.

وتخرّج حازم في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عام 2020، ويعمل الآن مهندس برمجيات في شركة أمازون، وحكى رحلة وصوله إليها في سلسلة تغريدات عبر تويتر.

وغرّد “كيف وصلت إلى أمازون؟ أنا لا أصدّق ذلك حتى الآن بالرغم من تسلّم وظيفتي قبل شهرين، لا سيما وأنني سعيت للعمل بهذه الشركة 400 مرة”.

وأضاف أنه بدأ التقديم منذ تخرّجه، حيث كان حلمه العمل في إحدى الشركات التكنولوجية الكبرى وبالتحديد أمازون، إذ أعجبه نظام العمل المشهور عن الشركة.

ازاي وصلت ل Amazon, لا انا بسأل فعلاً ازاي؟ لحد دلوقتي مش مصدق حتي بعد شغل شهرين، بعد ما قدمت اكتر من 400 مرة، و دا رقم بجد وصولاً ل Now you are Amazonian.

Ok, let me tell you an interesting story (at least for me)

(1/13) pic.twitter.com/tP3fYCS5Vc

— Hazem Khairy (@TheOtherHazem) August 9, 2022