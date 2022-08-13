مصر.. رسوب 229 طالبا بالفرقة الأولى بطب سوهاج يثير جدلا واسعا

أثارت نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب في جامعة سوهاج بمصر هذا العام، موجة من الجدل بعد رسوب 229، من أصل 672 طالبا وطالبة مقيدين بالفرقة.

ويعد هذا العدد من الراسبين الأعلى والأول من نوعه في تاريخ جامعة سوهاج، إذ لم تسجل هذه النسبة المرتفعة في عدد الرسوب من قبل.

وأثارت النتيجة ردودا واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وربطها البعض بنتيجة الشهادة الثانوية العامة، وحصول عدد من أبناء العائلات في محافظة سوهاج على مجموع يزيد على 91% والتحاقهم بكلية الطب.

من جانبه، أصدر اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة سوهاج، بيانًا استنكر فيه قيام موقع الكلية بنشر أسماء الطلاب الراسبين خلال هذا العام، مطالبًا بحذف جميع الكشوف الدالة على الرسوب.

وجاء في البيان “يستنكر اتحاد طلاب كلية الطب البشري جامعة سوهاج، ما قام به بعض الأشخاص من محبي إثارة الجدل من نشر نتيجة الطلاب الراسبين بالفرقة الأولى للاستدلال بها على ما وصفوه بأنه نتيجة لعدم استحقاقهم لدخول الكلية”.

وأكد الاتحاد استنكاره مثل هذه الأفعال “خاصةً مع وجود عدة عوامل قد تؤدي لرسوب الطالب وأهمها العوامل المرضية والأسرية والمادية”.

وناشد البيان إدارة الكلية “حصر النتيجة على إحدى المنصات الخاصة على حساب الطالب، بحيث لا يتسنى لغيره معرفتها، أو الاكتفاء بنشرها في شؤون الطلاب، دون الحاجة إلى نشرها على موقع الكلية لعدم إتاحة الفرصة لمثيري الجدل لاستغلال الظروف”.

وكان موقع كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قد نشر كشوف وأسماء الطلاب الناجحين والراسبين بالفرقة الأولى على منصته الخاصة.

بمناسبة نتيجة سنة أولى طب سوهاج اللى فيها حوالى تلت الدفعة سقط.

هل ده كله عشان دى ناس غشت فى الثانوية ودخلت طب؟

ممكن يكون جزء منهم كده فعلا.

بس هل ده مبرر لاتهام تلت الدفعة بالغش؟

أكيد لا؛ لإن لو واحد بس منهم دخل طب بتوفيق ربنا ثم مجهوده فده كفيل إننا منعممش. — Mahmoud Ibrahim (@Mahmoud02164) August 13, 2022

ارجع واقول اللي جايب طب بالغش

مش هيعرف يمشي فيه

بدليل سقوط ٢٩٩طالب من سوهاج بالنظام الجديد

دنا يعني ااواحد يعتبر دماغه حلوه كنت شايفه السواد فيه وكنت بخاف اشيل والله — REeM (@Rk_ahly) August 13, 2022

تعليقا على العدد الي رسب في طب سوهاج مش عدد كبير تقريباً دفعتنا السنة الي فاتت كان رسب منهم في الدور الأول أد العدد ده مرتين على ما اتذكر كان حوالي 200 الي نجحو صافي من حوالي 950 لما نيجي نلاقي أستاذ كبير وله كتاب في الثانوية العامة ويقولك الي رسبو دول نتيجة الغش في الثانوية

♡1 — Mostafa Ayman (@Mustaph76543418) August 13, 2022

رسوب 229 طالب وطالبة فى سنة أولى فى طب سوهاج

وهذا طبيعى جداً فى لجان الغش لأبناء النواب وضباط الشرطة والجيش والقضاة والمرتزقة.

لكنن لاننسى أن نحيى أعضاء هيئة التدريس بكلية طب سوهاج pic.twitter.com/b8V300T52c — الدكتور/عزالدين الكومى (@AElkumi) August 13, 2022

بتوع طب سوهاج عاملين قلق علشان الدفعة 650 طالب سقط منهم 200 طالب في ظاهرة اول مره تحصل وبيسموها كده كارثة والله لو عرفوا اننا في هندسة شبين نص الدفعة بتنجح والنص التاني بيسقط كل سنة ليجوا يقفلوا شبين دي خالص 😂😂 — أبو العطا 🇵🇸👑 (@M_Aboelata96) August 13, 2022

يحدث في جامعات مصر لاول مره يرسب ٢٢٩ طالب بالغرقه الأولي كلية طب بجامعة سوهاج ماذا يجري للتعليم في مصر هل هناك من يتحكم في منظومة التعليم عموما في مصر pic.twitter.com/2twWmhijZp — Abd Elwahed (@iyjhGKLvugiSlpi) August 13, 2022

بمناسبة نتيجة سنة أولى طب سوهاج اللى فيها حوالى تلت الدفعة سقط.

هل ده كله عشان دى ناس غشت فى الثانوية ودخلت طب؟

ممكن يكون جزء منهم كده فعلا.

بس هل ده مبرر لاتهام تلت الدفعة بالغش؟

أكيد لا؛ لإن لو واحد بس منهم دخل طب بتوفيق ربنا ثم مجهوده فده كفيل إننا منعممش. — Mahmoud Ibrahim (@Mahmoud02164) August 13, 2022