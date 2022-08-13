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مصر.. رسوب 229 طالبا بالفرقة الأولى بطب سوهاج يثير جدلا واسعا

رسوب 229 من أصل 672 طالبا وطالبة مقيدين بالفرقة الأولى في طب سوهاج (مواقع التواصل)
13/8/2022-|آخر تحديث: 13/8/202202:30 PM (مكة المكرمة)

أثارت نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب في جامعة سوهاج بمصر هذا العام، موجة من الجدل بعد رسوب 229، من أصل 672 طالبا وطالبة مقيدين بالفرقة.

ويعد هذا العدد من الراسبين الأعلى والأول من نوعه في تاريخ جامعة سوهاج، إذ لم تسجل هذه النسبة المرتفعة في عدد الرسوب من قبل.

وأثارت النتيجة ردودا واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وربطها البعض بنتيجة الشهادة الثانوية العامة، وحصول عدد من أبناء العائلات في محافظة سوهاج على مجموع يزيد على 91% والتحاقهم بكلية الطب.

من جانبه، أصدر اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة سوهاج، بيانًا استنكر فيه قيام موقع الكلية بنشر أسماء الطلاب الراسبين خلال هذا العام، مطالبًا بحذف جميع الكشوف الدالة على الرسوب.

وجاء في البيان “يستنكر اتحاد طلاب كلية الطب البشري جامعة سوهاج، ما قام به بعض الأشخاص من محبي إثارة الجدل من نشر نتيجة الطلاب الراسبين بالفرقة الأولى للاستدلال بها على ما وصفوه بأنه نتيجة لعدم استحقاقهم لدخول الكلية”.

وأكد الاتحاد استنكاره مثل هذه الأفعال “خاصةً مع وجود عدة عوامل قد تؤدي لرسوب الطالب وأهمها العوامل المرضية والأسرية والمادية”.

وناشد البيان إدارة الكلية “حصر النتيجة على إحدى المنصات الخاصة على حساب الطالب، بحيث لا يتسنى لغيره معرفتها، أو الاكتفاء بنشرها في شؤون الطلاب، دون الحاجة إلى نشرها على موقع الكلية لعدم إتاحة الفرصة لمثيري الجدل لاستغلال الظروف”.

وكان موقع كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قد نشر كشوف وأسماء الطلاب الناجحين والراسبين بالفرقة الأولى على منصته الخاصة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية