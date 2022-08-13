لاتهامها بالتسبب في السرطان.. “جونسون آند جونسون” توقف بيع بودرة الأطفال الشهيرة

تتوقف شركة (جونسون آند جونسون) عن بيع بودرة الأطفال في جميع أنحاء العالم بدءًا من العام المقبل، في ما وصفته في بيان بأنه “قرار تجاري يهدف إلى التطوير على المدى الطويل”.

وأوقفت الشركة بيع منتجها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا منذ أكثر من عامين، مستشهدة بتراجع الطلب على مسحوق الأطفال بعد رفع آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركة بدعوى احتواء المسحوق على مواد مسرطنة.

وقالت الشركة، الخميس، إنها تؤكد أن “منتجاتها التي تحتوي على (تالك) الأطفال آمنة ولا تسبب السرطان”، بينما خسرت الدعاوى القضائية التي تتهمها بذلك.

ويُصنع المسحوق من التلك المعدني، الذي يتكون أساسًا من المغنيسيوم والسيليكون والأكسجين، ويحتوي على مادة الأسبستوس، التي تقول جمعية السرطان الأمريكية إنها يمكن أن تسبب السرطان في الرئتين وحولهما عند استنشاقه.

ولطالما كان لدى صناعة السلع الشخصية في الولايات المتحدة إرشادات تنص على أن منتجات التجميل يجب ألا تحتوي على كميات قابلة للاكتشاف من الأسبستوس.

وتنتقل الشركة إلى بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على نشا الذرة فقط، وفي عام 2020 قالت جونسون آند جونسون إن “الطلب على مسحوق الأطفال الخاص بها أعلى خارج الولايات المتحدة وكندا”، وإن “نحو 75% من عملاء بودرة الأطفال في الولايات المتحدة يشترون نسخة نشا الذرة، بينما يشتري 25% فقط مسحوق التلك”.

وواجهت جونسون آند جونسون منذ عام 2014، دعاوى قضائية في الولايات المتحدة من المستهلكين الذين قالوا إنهم أصيبوا بالسرطان بعد استخدام منتجات الشركة القائمة على التلك لمُدد طويلة، واتهمت الدعوى الشركة بإخفاء وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وطالبت بتعويض.

وفي عام 2017، أمرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس الشركة بدفع 417 مليون دولار إلى إيفا إيشيفيريا، التي قالت إن سرطان المبيض الذي تعاني منه مرتبط باستخدامها لبودرة الأطفال.

وفي عام 2020، سمحت أعلى محكمة في ميسوري بإصدار قرار من محكمة الاستئناف يأمر الشركة بدفع 2.1 مليار دولار للنساء اللائي أثبتن أنهن مصابات بسرطان المبيض بعد استخدام منتجات التلك.

وكان هذا المبلغ تخفيضًا عن المبلغ الأصلي البالغ 4.7 ​​مليارات دولار الذي منحته هيئة المحلفين، بعد فصل بعض المدعين الأصليين من القضية، ورفضت المحكمة العليا الأمريكية مراجعة استئناف جونسون آند جونسون.