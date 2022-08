عجل هائج يطرح سياسيا هنديا أرضا ويتسبب في كسر قدمه (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الهندية فيديو لعجل ضال وهو يقتحم مسيرة لتأييد الحزب الحاكم ويصدم سياسيًّا بارزًا كان يقود المسيرة في بلدة كادي بولاية غوجارات شمالي الهند.

ويظهر في الفيديو نائب حاكم الولاية السابق نيتن باتيل (قيادي بارز في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم) وهو يتقدم المسيرة، وفجأة يظهر عجل ضال ويقتحم المسيرة ليطرحه أرضًا ويواصل الركض.

كما يُظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يحملون الأعلام الهندية وهم يهرعون لمساعدته بعد إصابته.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مجموعة من الصور للسياسي الهندي بعد تجبير قدمه، حيث قام الأطباء بوضع جبيرة مؤقتة لتثبيت الساق وطالبوه بالراحة لمدة تتراوح بين 20 و25 يومًا.

وأفادت شبكة “NDTV” الهندية بأن باتيل قد أصيب بكسر في قدمه اليسرى، حسب ما تبين بعد نقله إلى مستشفى للعلاج.

Stray cow attacks Gujarat's former Deputy CM Nitin Patel during "Har Ghar Tiranga" yatra in Mehsana. pic.twitter.com/pwlmqRi7nT

He is former Dy. CM @Nitinbhai_Patel today he got injured by a running cow. May Allah grant him speedy recovery.

Questions that come to my mind

1.Who is responsible 4 dis accident?

2.The security personnel r private or still provided by d govt? @SandeepPathak04@SanjayAzadSln pic.twitter.com/Nsx8yYJNjm

— Dr. Tohid Alam khan AAP 🇮🇳 (@aapkatohid) August 13, 2022