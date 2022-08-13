طفل يعبّر عن حبه لفلسطين.. قلبي يتقطع على أطفال غزة والدنيا ستدور على إسرائيل (فيديو)

عبّر الطفل الكويتي خالد المطيري عن تعلقه بفلسطين ومدى حبه للمسجد الأقصى، من خلال الإجابة عن سؤال بشأن مشاعره تجاه قتل الأطفال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر فيديو نشرته صحيفة المجلس الكويتية، مراسلها وهو يسأل الطفل عما يشعر عند رؤيته استشهاد الأطفال العرب والمسلمين على أيدي “الصهاينة”، ليجيب الطفل بتأثر “لا تحزنوا، الدنيا ستدور عليهم، والله قلبي يتقطع على الأطفال، وأهاليهم يبكون، شو استفادوا لمّا يقتلوا الفلسطينيين”.

وبشأن ما يعني له المسجد الأقصى، قال الطفل “أحطه (أضعه) فوق راسي إن شاء”.

فيديو/ الطفل خالد المطيري متأثراً: قلبي يتقطع على أطفال غزة وأقول لا تحزنون الدنيا ستدور عليهم.. والأقصى فوق راسي.#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/QXHeTN3AVu — المجلس (@Almajlliss) August 10, 2022

وفي الخامس من أغسطس/آب الجاري، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على غزة، قصفت خلاله مناطق سكنية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

كما استشهد خلال العدوان الإسرائيلي قادة من سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مما دفع الحركة إلى الرد باستهداف تل أبيب ومدن إسرائيلية بصواريخ بعيدة المدى.

ووصل عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع -الذي استمر 3 أيام- إلى 49 شهيدًا بينهم 17 طفلًا و4 نساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابًا بجروح متفاوتة.