رفعها لأجل 25 سنتا.. محام هندي يفوز بدعوى استمرت 22 عاما

فاز محام هندي بدعوى قضائية استمرت 22 عامًا، رفعها ضد شركة السكك الحديدية التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها بـ20 روبية (0.25 دولار)، وأكد أنه استمر في المعركة القضائية بهدف إظهار الحقيقة.

واشترى تونغناث شاتورفيدي عام 1999 تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش (شمال) للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي ينحدر منها.

لكنّ الموظف المسؤول عن التذاكر باع تذكرة للمحامي مقابل 90 روبية (1.12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87.23 سنتًا).

وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، رفع شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا التي توصلت هذا الشهر إلى حكم يُلزم شركة السكك الحديدية بدفع تعويضات للمحامي بقيمة 15 ألف روبية (186.78 دولارًا).

وقال شاتورفيدي في تصريح لوكالة فرانس برس من أمام المحكمة “الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات بل بحقوقي”، مضيفًا “يحق لي -بصفتي مواطنًا- أن أستنكر الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها”.

وتُبرز هذه القضية البطء المزمن في النظام القضائي بالهند الذي تنظر محاكمه في نحو 50 مليون دعوى.

وقال شاتورفيدي “شعرت بالإحباط نتيجة التأخير الذي عادة ما يحصل في المحاكمات، لكنني كنت مصممًا على الاستمرار في القضية حتى صدور الحكم”.