لحظة قتل الشرطة الفرنسية لرجل هددها بسكين في مطار شارل ديغول (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة لحظة قتل أفراد الشرطة الفرنسية لشخص كان يحمل سكينًا في مطار رواسيي شارل ديغول في العاصمة باريس، الأربعاء.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته منصات فرنسية، أفراد الشرطة وهم يتراجعون أمام الرجل الذي كان يحمل سكينًا ويهددهم به.

وما أن اقترب الرجل من عناصر الشرطة حتى عاجله أحدهم، وأطلق عليه الرصاص ليسقط الرجل على الأرض، وحاول مرات عدة رمي السكين باتجاه أفراد الشرطة قبل أن يسقط تمامًا.

#Roissy #CDG, hier matin : les fonctionnaires de la PAF font face à un homme qui brandit une arme blanche. Il n’obtempère pas aux injonctions de poser son couteau. Ouverture du feu.

2 enquêtes : IGPN car usage des armes + parquet #Bobigny tentative d’homicide volontaire sur PDAP. pic.twitter.com/uOAn5TL09y — Raphaël MAILLOCHON (@Raph_journalist) August 11, 2022

وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل يبلغ من العمر 32 عامًا، وأشاد حساب شرطة باريس بهدوء عناصره في التعامل مع الموقف.

Faisant preuve de sang-froid, les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d'une arme blanche à l'aéroport de #Roissy Charles de Gaulle. pic.twitter.com/KBtVKQVtbH — Préfecture de Police (@prefpolice) August 10, 2022

وذكرت وسائل الإعلام أن الرجل سبب إزعاجًا لرجال الأمن في المطار، فتم استدعاء الشرطة له.

وأضافت أن الرجل حاول لكم أحد أفراد الشرطة قبل أن يعود بسكين تناوله من عربة تسوق خاصة به، ويهاجم أفراد الشرطة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الشرطة أنه لا يعتقد هناك بدوافع “إرهابية” خلف الحادث.