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لحظة قتل الشرطة الفرنسية لرجل هددها بسكين في مطار شارل ديغول (فيديو)

مطار باريس
(تويتر)
12/8/2022

وثقت كاميرا مراقبة لحظة قتل أفراد الشرطة الفرنسية لشخص كان يحمل سكينًا في مطار رواسيي شارل ديغول في العاصمة باريس، الأربعاء.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته منصات فرنسية، أفراد الشرطة وهم يتراجعون أمام الرجل الذي كان يحمل سكينًا ويهددهم به.

وما أن اقترب الرجل من عناصر الشرطة حتى عاجله أحدهم، وأطلق عليه الرصاص ليسقط الرجل على الأرض، وحاول مرات عدة رمي السكين باتجاه أفراد الشرطة قبل أن يسقط تمامًا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل يبلغ من العمر 32 عامًا، وأشاد حساب شرطة باريس بهدوء عناصره في التعامل مع الموقف.

وذكرت وسائل الإعلام أن الرجل سبب إزعاجًا لرجال الأمن في المطار، فتم استدعاء الشرطة له.

وأضافت أن الرجل حاول لكم أحد أفراد الشرطة قبل أن يعود بسكين تناوله من عربة تسوق خاصة به، ويهاجم أفراد الشرطة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الشرطة أنه لا يعتقد هناك بدوافع “إرهابية” خلف الحادث.

المصدر : خدمة سند