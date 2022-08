أدى الطقوس ثم نهب المعبد.. هندي يثير حيرة المنصات بعد سرقة صندوق التبرعات (فيديو)

نهب هندي في ولاية ماديا براديش صندوق تبرعات أحد المعابد بمدينة جبلبور، بعدما أدى طقوسه الهندوسية في المعبد.

وأظهرت لقطات مصورة اللصّ عاري الصدر وهو يؤدي الطقوس الهندوسية أمام أحد التماثيل، وبعد الانتهاء منها قام بسرقة صندوق التبرعات وأشياء أخرى ثمينة وخرج بهدوء من المعبد من دون أن يراه أحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة، وعبروا عن استغرابهم بسبب التناقض الكبير في تصرفات اللصّ الذي حرص على أداء الطقوس قبل نهب المعبد.

Viral Video: A shirtless thief before stealing 2 donation boxes and bells, Bows down to Maa Laxmi in a temple in Jabalpur, MP. 🙄🙄🙄👇

One more Video 👇 pic.twitter.com/1qzJdqSoJj

— Naren Mukherjee 🇮🇳 (@narendra52) August 10, 2022