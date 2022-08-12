أدى الطقوس ثم نهب المعبد.. هندي يثير حيرة المنصات بعد سرقة صندوق التبرعات (فيديو)

نهب هندي في ولاية ماديا براديش صندوق تبرعات أحد المعابد بمدينة جبلبور، بعدما أدى طقوسه الهندوسية في المعبد.

وأظهرت لقطات مصورة اللصّ عاري الصدر وهو يؤدي الطقوس الهندوسية أمام أحد التماثيل، وبعد الانتهاء منها قام بسرقة صندوق التبرعات وأشياء أخرى ثمينة وخرج بهدوء من المعبد من دون أن يراه أحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة، وعبروا عن استغرابهم بسبب التناقض الكبير في تصرفات اللصّ الذي حرص على أداء الطقوس قبل نهب المعبد.

Viral Video: A shirtless thief before stealing 2 donation boxes and bells, Bows down to Maa Laxmi in a temple in Jabalpur, MP. 🙄🙄🙄👇 One more Video 👇 pic.twitter.com/1qzJdqSoJj — Naren Mukherjee 🇮🇳 (@narendra52) August 10, 2022

وفي المقابل تعاطف عدد كبير من المتابعين مع الرجل واعتبروا أن دافع السرقة هو الاحتياج واليأس، وأشار بعضهم إلى أنه ربما كان يعتذر عن الجريمة التي هو على وشك ارتكابها أو ربما “يطلب البَركة”.

وحقق المقطع المصور أكثر من مليونَي مشاهدة على مواقع التواصل، ولم تعلن الشرطة المحلية عن أي تفاصيل بخصوص الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات الهندية قولها إنه لم يتم تحديد هوية اللص “لأن ملامحه لم تظهر بوضوح خلال المقطع المصور حيث غطى وجه بقطعة قماش”.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحادث وقع عند حوالي الساعة 4 صباحًا يوم 5 أغسطس/آب الجاري.