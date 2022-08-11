سارة غندور.. شابة لبنانية تدرس وتعمل سائقة توك توك لمساعدة أهلها (فيديو)

فكّرت الشابة اللبنانية سارة غندور (18 سنة) ووالدها في شراء “توك توك” والعمل عليه سويًا، بُعد منزلهم عن الضيعة جعل الأب يفكّر في شراء دراجة نارية للتنقل عليها، قبل أن تقترح هي شراء توك توك لاستغلاله في قضاء حاجيات الأسرة والعمل في الوقت نفسه.

لاحظت سارة أن فكرة التوك توك تتزايد، وأن ضيعتها والضيعات المجاورة يستخدمونه وسيلة للنقل.

وقالت الشابة للجزيرة مباشر إن أهل الضيعة استغربوا في بداية الأمر كونها فتاة تسوق توك توك، خصوصًا في سِنّها، مؤكدة أنها لم تأبه بذلك لكنها ظلت ملتزمة بحدود العادات والتقاليد، على حد تعبيرها.

وبدأت سارة ووالدها بأخذ الطلبيات من أهل الضيعة، وتوصيلهم إلى وجهاتهم.

يقتصر عمل سارة على داخل الضيعة، فيما يتكفل والدها بتوصيل الزبائن والطلبات إلى خارجها، كما لا تُقلّ سارة إلا الفتيات والنساء.

يبدأ عمل سارة في تمام 8 صباحًا عندما تقلّ تلاميذ لمدارسهم، وفور رجوعها تستقبل الطلبات على الهاتف، وقالت إن بعض النساء ينتظرون عودتها لأنهن يفضلن الركوب معها.

وأفادت أنه في الأوضاع المعيشية الصعبة في لبنان يعد مدخول التوك تك جيدًا، إذ تساعد أهلها على تأمين بعض الحاجيات.

وشجعت سارة على انتشار الفكرة في جميع أنحاء لبنان، موضحة أنه دخل إضافي جيد.

وتمنّت سارة أن تحصل على فرصة عمل أفضل حتى تتمكن من إتمام دراستها خارج لبنان، بسبب الظروف التي يمر بها البلد.