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أمريكا.. مسلح يطلق الرصاص على مقر إف بي آي بولاية أوهايو

إف بي آي سينسيناتي
سيارات شرطة قرب المكتب عقب الحادث (مواقع التواصل)
11/8/2022

أطلق مسلح الرصاص على مقر لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكر المكتب في بيان نشره على مواقع التواصل أن مسلحًا حاول اختراق منطقة فحص الزوار، وأنه هرب بعد أن تعامل ضباط المكتب مع التهديد.

وأضاف أن المسلح هرب باتجاه الشمال مستخدمًا طريقًا سريعًا، مشيرًا إلى أن قوى الأمن في ولايتي واشنطن وأوهايو يتعاملون مع الموقف.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المسلح يرتدي درعًا واقيًا من الرصاص، وأنه تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الأمن قرب مقر مكتب التحقيقات قبل هروبه.

وأضافت أن قوات الأمن أغلقت عددًا من الطرق السريعة القريبة في الاتجاهين، وفرضت طوقًا أمنيًا يمتد على مسافة ميل من الطريق.

وقالت إن السلطات طالبت السكان وأصحاب الشركات بإغلاق أبواب المباني والبقاء داخلها.

ويأتي الحادث بعد يوم من تحذير مدير مكتب التحقيقات الاتحادي من وجود تهديدات ضد المكتب على مواقع الإنترنت، بعد مداهمة المكتب لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا قبل أيام.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المداهمة تأتي في إطار تحقيق بشأن نقل ترمب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا.

وتمثل عملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق تصعيدًا كبيرًا في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترمب بشأن فترة وجوده في المنصب وبشأن أعماله التجارية الخاصة.

المصدر : أسوشيتد برس