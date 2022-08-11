أمريكا.. مسلح يطلق الرصاص على مقر إف بي آي بولاية أوهايو

أطلق مسلح الرصاص على مقر لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكر المكتب في بيان نشره على مواقع التواصل أن مسلحًا حاول اختراق منطقة فحص الزوار، وأنه هرب بعد أن تعامل ضباط المكتب مع التهديد.

وأضاف أن المسلح هرب باتجاه الشمال مستخدمًا طريقًا سريعًا، مشيرًا إلى أن قوى الأمن في ولايتي واشنطن وأوهايو يتعاملون مع الموقف.

The #FBI, Ohio State Highway Patrol, and local law enforcement partners are on scene near Wilmington, OH trying to resolve this critical incident.

https://t.co/SWDZTkrnhL — FBI Cincinnati (@FBICincinnati) August 11, 2022

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المسلح يرتدي درعًا واقيًا من الرصاص، وأنه تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الأمن قرب مقر مكتب التحقيقات قبل هروبه.

وأضافت أن قوات الأمن أغلقت عددًا من الطرق السريعة القريبة في الاتجاهين، وفرضت طوقًا أمنيًا يمتد على مسافة ميل من الطريق.

وقالت إن السلطات طالبت السكان وأصحاب الشركات بإغلاق أبواب المباني والبقاء داخلها.

FBI evidence gathering team is on the scene at the Kenwood facility where a man apparently armed showed up today. @WLWT pic.twitter.com/he2SvkkyGk — Brian Hamrick (@bhamrick_wlwt) August 11, 2022

ويأتي الحادث بعد يوم من تحذير مدير مكتب التحقيقات الاتحادي من وجود تهديدات ضد المكتب على مواقع الإنترنت، بعد مداهمة المكتب لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا قبل أيام.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المداهمة تأتي في إطار تحقيق بشأن نقل ترمب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا.

وتمثل عملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق تصعيدًا كبيرًا في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترمب بشأن فترة وجوده في المنصب وبشأن أعماله التجارية الخاصة.