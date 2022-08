أمريكا.. مسلح يطلق الرصاص على مقر إف بي آي بولاية أوهايو

أطلق مسلح الرصاص على مقر لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكر المكتب في بيان نشره على مواقع التواصل أن مسلحًا حاول اختراق منطقة فحص الزوار، وأنه هرب بعد أن تعامل ضباط المكتب مع التهديد.

وأضاف أن المسلح هرب باتجاه الشمال مستخدمًا طريقًا سريعًا، مشيرًا إلى أن قوى الأمن في ولايتي واشنطن وأوهايو يتعاملون مع الموقف.

The #FBI, Ohio State Highway Patrol, and local law enforcement partners are on scene near Wilmington, OH trying to resolve this critical incident.

https://t.co/SWDZTkrnhL

— FBI Cincinnati (@FBICincinnati) August 11, 2022