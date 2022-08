القبض على مسلم أفغاني للاشتباه به في قتل 4 مسلمين في نيو مكسيكو

قالت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها ألقت القبض على مهاجر مسلم من أفغانستان وصفته بأنه المشتبه به الرئيسي في قتل 4 رجال مسلمين في مدينة ألباكيركي منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وأرجعت الشرطة الفضل إلى معلومات قدّمها السكان في مساعدة المحققين في تحديد مكان سيارة يعتقدون أنها استُخدمت في واحدة على الأقل من عمليات القتل، وفي النهاية تعقّب المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم محمد سيد (51 عاماً) من سكان ألباكيركي في ولاية نيو مكسيكو.

وقالت السلطات إن عمليات القتل التي هزت الجالية الإسلامية في أكبر مدينة بالولاية، ربما ترجع جذورها إلى ضغائن شخصية قد تكون ذات صبغة طائفية.

والضحايا الأربعة هم من أصل أفغاني أو باكستاني، وقُتل أحدهم في نوفمبر، بينما قُتل الـ3 الآخرون في الأسبوعين الماضيين.

واتُّهم سيد رسميًّا بقتل أفتاب حسين (41 عامًا) ومحمد أفضل حسين (27 عامًا) في 26 يوليو/تموز والأول من أغسطس/آب على التوالي، لكنه يُعد مشتبهًا في جرائم القتل الـ4، وفق ما ذكره قائد شرطة المدينة هارولد ميدينا في مؤتمر صحفي.

وقُتل آخر ضحية، نعيم حسين (25 عامًا) وهو سائق شاحنة أصبح مواطنًا أمريكيًّا، في الثامن من يوليو، بعد ساعات من مراسم دفن الرجلين اللذين قُتلا في يوليو وأغسطس، وكلاهما من أصل باكستاني.

وقُتل أول ضحية معروف، محمد أحمدي (62 عامًا) المولود في أفغانستان، في السابع من نوفمبر 2021، بينما كان يدخن سيجارة خارج متجر بقالة ومقهى كان يديرهما مع شقيقه في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة.

وقالت الشرطة إن عمليتي القتل اللتين اتُّهم بهما سيد تم ربطهما ببعضهما بناء على أغلفة الأعيرة النارية التي تم العثور عليها في موقعي القتل، وتم العثور على السلاح المستخدم في الحادثين في منزله في وقت لاحق.

وذكرت الشرطة أن المحققين كانوا يستعدون لتفتيش منزل سيد في جنوب شرق ألباكيركي يوم الاثنين، عندما غادر المنزل في السيارة التي حددها المحققون للجمهور في اليوم السابق على أنها “سيارة محل اهتمام”.

وقالت الشرطة في بيان إنه بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية متعددة في منزل المشتبه به، اكتشف المحققون “أدلة تُظهر أن الجاني يعرف الضحايا إلى حد ما، وربما أدى خلاف شخصي إلى إطلاق النار عليهم”.

APD detectives and FBI agents arrested Muhammad Syed, 51, who they consider to be the primary suspect in the recent murders of Muslim men in Albuquerque. pic.twitter.com/yD4I0L5JtP

— APD Public Information Officer (@APD_PIO) August 9, 2022