فوق سد وسط البلاد.. إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول أكثر من 20 ساعة (فيديو)

أظهر فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل لحظة إنقاذ طفل موريتاني عالق، منذ صباح السبت، وسط سيول جارفة في مدينة بومديد.

وعلق الطفل أحمد ولد أحمدو ولد هدي في سد حيث كان يحاول السباحة في السد قبل أن تباغته سيول قوية.

وحظي الطفل بتعاطف الملايين عقب تداول فيديوهات له عبر مواقع التواصل، وهو يجلس وحيدًا وسط السيول فوق كتلة أسمنتية.

فيديو متداول للحظة إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول 24 ساعة

الفيديو يظهر لحظة انتشال فرق إنقاذ في #موريتانيا للطفل الصغير محمد أحمد ولد محمد البالغ من العمر 11 عاماً، الشهير بـ «#شبو»، بعدما حوصر لمدة يوم كامل، وسط سيول جارفة في منطقة سد #بومديد. pic.twitter.com/Giiu5MJDlY — خالد اسكيف (@khalediskef) July 31, 2022

بعد أربعة وعشرين ساعة أو أزيد من محاصرة السيول للطفل محمد أحمد ولد محمد الملقب ب "شبو" في سد تغمره السيول في مدينة بومديد شرق البلاد تم إنقاذه بفضل الله وجوده.

لكن على ولد الغزواني أن يخجل ويعي جيدا أن هذا الإهمال والتقاعس في إنقاذ هذا الطفل يعد بمثابة فشل وفضيحة معا سيضيفهم pic.twitter.com/H3UI8DtRu4 — Moulaye Zein Sidi Jaafar (@SidiAlyMoulaye1) July 31, 2022

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، نجاح عملية إنقاذه بعد أن حاصرته السيول أكثر من 20 ساعة.

وأشاد الرئيس الموريتاني في تغريدة عبر حسابه على تويتر بفرق الإنقاذ على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ.

أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر. وأحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) July 31, 2022

من جانبها، قالت وزارتا الداخلية والدفاع في بيان مشترك، إنهما باشرتا منذ الدقائق الأولى الاطلاع على حالة الطفل وعملية الإنقاذ وتشكيل غرفة أزمة.

ودعا البيان المواطنين في جميع أرجاء الوطن إلى الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المعرضة لخطر السيول.

وشغلت قضية الطفل ولد هدي (11 عامًا) الرأي العام في البلاد، وحظيت بتعاطف واسع، وتابع الكثيرون عمليات إنقاذ الطفل التي استمرت لساعات.

وتمت عملية الإنقاذ، صباح الأحد، عبر طائرة عسكرية بعد أكثر من 20 ساعة من وجود الطفل بين السيول أعلى السد في بو امديد بولاية لعصابه وسط البلاد.