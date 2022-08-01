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فوق سد وسط البلاد.. إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول أكثر من 20 ساعة (فيديو)

الجيش الموريتاني نفذ عملية إنقاذ الطفل أحمد شبو
1/8/2022

أظهر فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل لحظة إنقاذ طفل موريتاني عالق، منذ صباح السبت، وسط سيول جارفة في مدينة بومديد.

وعلق الطفل أحمد ولد أحمدو ولد هدي في سد حيث كان يحاول السباحة في السد قبل أن تباغته سيول قوية.

وحظي الطفل بتعاطف الملايين عقب تداول فيديوهات له عبر مواقع التواصل، وهو يجلس وحيدًا وسط السيول فوق كتلة أسمنتية.

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، نجاح عملية إنقاذه بعد أن حاصرته السيول أكثر من 20 ساعة.

وأشاد الرئيس الموريتاني في تغريدة عبر حسابه على تويتر بفرق الإنقاذ على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ.

من جانبها، قالت وزارتا الداخلية والدفاع في بيان مشترك، إنهما باشرتا منذ الدقائق الأولى الاطلاع على حالة الطفل وعملية الإنقاذ وتشكيل غرفة أزمة.

ودعا البيان المواطنين في جميع أرجاء الوطن إلى الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المعرضة لخطر السيول.

بيان وزارة الداخلية الموريتانية

وشغلت قضية الطفل ولد هدي (11 عامًا) الرأي العام في البلاد، وحظيت بتعاطف واسع، وتابع الكثيرون عمليات إنقاذ الطفل التي استمرت لساعات.

وتمت عملية الإنقاذ، صباح الأحد، عبر طائرة عسكرية بعد أكثر من 20 ساعة من وجود الطفل بين السيول أعلى السد في بو امديد بولاية لعصابه وسط البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات