الهند.. شرطي يعتدي على مسن ويهدّد بإلقائه على قضبان قطار (فيديو)

تداول ناشطو منصات التواصل في الهند فيديو يوثّق اعتداء شرطي على مسن بقسوة في محطة قطار مدينة جابلبور بولاية ماديا براديش.

وقالت صحيفة (تايمز أوف إنديا) إن شرطيًا يدعى أنانت شارما قد أوقف عن العمل، وأحيل للتحقيق نظرًا لتعامله الفظ والوحشي مع المسن.

وأضافت الصحيفة أن بواعث الاعتداء على المسن يشوبها بعض الاختلاف، إذ إنه -وفق رواية الشرطة- كان هذا المسن في حالة سُكر واعتدى لفظيًا على امرأة بمحطة القطار، قبل أن يتدخل الشرطي.

شرطي هندي يعتدي على مسن ويهدد بإلقائه على سكة القطار #الجزيرة_مباشر #الهند pic.twitter.com/pAuzm2mBX0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2022

وفي الفيديو المتداول، يضرب الشرطي بقسوة المسن ويحاول رميه على قضبان القطار بالمحطة، دون أن يتدخل أحد لمساعدة المسن.

لم يتقدم المسن بشكوى في حق الشرطي المعتدي، لكن التداول الواسع للمقطع المصوّر قاد الشرطة إلى التعرف على هويته وإحالته للتحقيق في الواقعة التي أثارت سخط رواد منصات التواصل.