بعد وصولها لمليوني متابع.. فيسبوك يغلق صفحة “فطرة” المناهضة للمثلية

أثار إغلاق صفحة حملة “فطرة” على فيسبوك ردودًا غاضبة عبر المنصات العربية، وأعلن القائمون على المبادرة استمرارها عبر باقي المنصات.

وأعلن حساب الحملة على تويتر أن موقع فيسبوك أغلق صفحتهم بعد وصول محتواها إلى مليوني شخص وانتشارها بشكل كبير، وأنه منعهم من إنشاء أي صفحة جديدة.

و”فطرة” حملة أطلقها ناشطون مصريون للتوعية بخطر المثلية الجنسية ومواجهة الحملات التي تروّج لها في دول عدة بالمنطقة.

بعد انتشار الفكرة ووصول صفحة فطرة على فيسبوك لأكثر من ٢ مليون شخص على مستوى العالم.

وكعادة الغرب في تقييد الحريات إذا كان الرأي مخالف لأهوائهم، أغلقوا الصفحة لكن لن يتمكنوا من إنهاء الفكرة.. لأنها اصبحت في العقول الآن.

قوة الفكرة ترعبهم، قوة فطرة ترعبهم.#فطرة #fetrah #انشر_فطرة pic.twitter.com/4sEzzIKZmG — Fetrah – فطرة (@fetrah_org) July 8, 2022

وأعلنت الحملة في بيانها التأسيسي أنها تهدف إلى أن تكون مظلة عامة وهوية بصرية موحّدة تتيح لكل الأفراد والفئات إعلان رفضهم الصريح والقاطع لكل الحملات والأفكار الخبيثة وكل ما ينافي الفطرة الإنسانية.

ولاقت المبادرة رواجًا كبيرًا عبر المنصات؛ إذ شاركت فيها مؤسسات وكيانات ومشاهير، وانتشر علمها الأزرق والزهري في كل المنصات، وأوضحت أنها اتخذت من اللونين الأزرق والزهري المرتبطين عالميًّا بالرمز إلى الذكر والأنثى، شعارًا لها للتأكيد على رفض التعددية الجنسية.

1- الشzوz الجـ*ـنسي ما بقاش مجرد مزاج أو إنحراف شخصى أو حتى شهوة عابرة!

اللي حاصل انه للاسف الشديد تحول لأيدولوجية هدفها إلغاء ثنائية الإنسان الأساسية أو تهميشها،هي ثنائية (الذكر والأنثى)، والدفاع الشرس اللي بيتم عنه والدعوة لتطبيعه، عمره ما كان هدفه التسامح أو تفهم وضعهم.. — Fetrah – فطرة (@fetrah_org) June 25, 2022

وشدّدت على أنها “لا تقبل أي تبرعات مادية ولم ولن تكون ربحية بأي شكل من الأشكال”، مؤكدة أن هدفها “ترسيخ فكرة تجميع الرافضين للمثلية الجنسية من مختلف الشرائع السماوية ومن كل الثقافات”.

وأثار قرار فيسبوك بإغلاق الصفحة موجة غضب ضد الموقع، وطالب بعض الناشطين بحذفه ومقاطعته باعتباره ينحاز إلى طرف معين ولا يسمح بحرية الرأي التي يدعيها.

تحديث:

كل الصفحات البديلة على فيسبوك اتقفلت…

مش هنقدر نعمل اي صفحات بديله هناك حاليا

انشر هاشتاج #فطرة عندك..

عرف العالم كله بالفكرة… قوة الفكرة ترعبهم… قوة فطرة ترعبهم — Fetrah – فطرة (@fetrah_org) July 9, 2022

وشارك كثيرون في نشر الحملة عبر المنصات الرقمية الأخرى، ونشطوا بشكل واسع عبر وسم الحملة ردًّا على التضييقات وتأكيدًا لاستمرارها.

لماذا المنظمات المراقبة للحقوق الرقمية وحرية التعبير لا تدين هذا السلوك من شركة @Meta ؟ https://t.co/XUysp5N1OF — مُؤمَّل الجُبوري (@moaml_g) July 9, 2022

كل يوم ازداد يقينا بصحة قراري حينما اغلقت صفحتي الخاصه على منصة @facebook فهي منصة موجهة ليس هناك مكان فيها لحرية التعبير، ولا حقيقة فيها الا الحقيقة التي يريدوننا ان نعتنقها وان كانت ضد الفطرة والعقل والمنطق والعلم. مادام اغلقوا حسابكم فانتم على الصراط المستقيم بلا شك. https://t.co/rena5cvYIm — Kamal bn Badi (@kamal_s_badi) July 9, 2022

وانتشرت الحملة بعدد من اللغات منها الإنجليزية والفارسية في دعوة من القائمين عليها إلى أن تكون “فطرة” عالمية ولا تقتصر فقط على الدول العربية.

مع مقاطعة فيسبوك وعندي استعداد اتخلى عن صفحتي عالفيس .#فطرة https://t.co/cuilprc5af — زيد الجلوي (@zaidjloi) July 9, 2022

فيسبوك يغلق صفحة فطرة التي تناهض المثلية والشذوذ

الافضل قاطعوا الفيس تماما لانه يدعم الشذوذ والمثلية . — عصامي (@Tareq40841731) July 9, 2022

لم تستنفر #فيسبوك من وجود ملايين الصفحات والحسابات التي تدعمها مئات المؤسسات والشركات والمنظمات،

وتمولها بمئات الملايين بهدف نشر وتطبيع #المثلية وتهديد مؤسسة #الأسرة!

ولكنها استنفرت من صفحة واحدة فقط تدافع عن #فطرة الإنسان من الاستباحة والانتهاك فقررت إغلاقها!

عجبي!!#البحرين https://t.co/E2A7fgYvua — نادر رجب (@NaderRajab) July 9, 2022

العالم اللي نعيشه اليوم احنا غريب قامت حملة قبل فترة بسيطة اسمها #فطرة وهي تحث على الابتعاد من الشذوذ والرجوع للفطرة خلال فترة بسيطة في الفيسبوك حظيت الحملة بتأييد من كثير من الناس حول العالم وبلغ المؤيدين حول مليونين ، بعد كذا قامت فيسبوك بحذف الحساب !!!!!!!!!

أين حرية الرأي؟. — كَبِّروا (@Bhtanman) July 9, 2022

بعد انتشار الفكرة ووصول صفحة فطرة على فيسبوك لأكثر من ٢ مليون شخص على مستوى العالم..

وكعادة الغرب في تقييد الحريات إذا كان الرأي مخالف لأهوائهم، أغلقوا الصفحة لكن لن يتمكنوا من إنهاء الفكرة.. لأنها اصبحت ف العقول الآن قوة الفكرة ترعبهم…. قوة فطرة ترعبهم

انشر هاشتاج #فطرة عندك. pic.twitter.com/dMizN5Emy1 — ABDULLATIF DAWUD (@abdullatifdawud) July 9, 2022