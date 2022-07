مشاهد مبهرة لحيتان زعنفية في مياه القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

التُقطت صور لأكثر من 100 حوت زعنفي يسبح في مياه القارة القطبية الجنوبية، وهو ما لاقى إشادة من مجموعة علماء اعتبروا أنّ تلك المشاهد “مبهرة” لإظهارها هذا النوع الذي كاد يُقضى عليه نتيجة صيد الحيتان المحظور منذ عام 1976.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عالمة الثدييات البحرية هيلينا هير قولها إنّ أعداد الحوت الزعنفي انخفضت “إلى 1% أو 2% من أعدادها الأساسية”.

وعادة ما تُقتل الحيتان للاستفادة من الزيت الذي تحويه أجسامها، وهي ممارسة ترى هير أنها “مثال على كيفية تعامل البشرية مع الموارد.. ما داموا يستطيعون تحقيق أرباح منها”.

وتُظهر اللقطات ما يصل إلى 150 حوتًا زعنفيًّا يسبح في المحيط ثم تنتقل تلك الحيتان إلى سطح المياه مطلقةً كمية من الهواء تزامنًا مع تحليق الطيور في السماء.

