مشاهد مبهرة لحيتان زعنفية في مياه القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

التُقطت صور لأكثر من 100 حوت زعنفي يسبح في مياه القارة القطبية الجنوبية، وهو ما لاقى إشادة من مجموعة علماء اعتبروا أنّ تلك المشاهد “مبهرة” لإظهارها هذا النوع الذي كاد يُقضى عليه نتيجة صيد الحيتان المحظور منذ عام 1976.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عالمة الثدييات البحرية هيلينا هير قولها إنّ أعداد الحوت الزعنفي انخفضت “إلى 1% أو 2% من أعدادها الأساسية”.

وعادة ما تُقتل الحيتان للاستفادة من الزيت الذي تحويه أجسامها، وهي ممارسة ترى هير أنها “مثال على كيفية تعامل البشرية مع الموارد.. ما داموا يستطيعون تحقيق أرباح منها”.

وتُظهر اللقطات ما يصل إلى 150 حوتًا زعنفيًّا يسبح في المحيط ثم تنتقل تلك الحيتان إلى سطح المياه مطلقةً كمية من الهواء تزامنًا مع تحليق الطيور في السماء.

"It was one of the most spectacular observations I’ve had." Once hunted to the brink of extinction, fin whales in the Southern Ocean have rebounded, according to a new survey from researchers who found the largest gathering of the whales ever documented. https://t.co/yIOurEgqtd pic.twitter.com/wtEGx2ANx5 — The New York Times (@nytimes) July 8, 2022

وقالت هير “المياه المحيطة بنا كانت هائجة لأنّ حركة الحيتان لم تتوقف، مما أدى إلى تناثر المياه حولنا”، مؤكدةً أنّ “مشاهدتها كانت أمرًا مذهلًا”.

وتحمل هذه المشاهد أملًا لاستمرار ثاني أكبر حيوان في العالم بعد الحيتان الزرقاء التي تُعتبر بحسب العالمة بمثابة “مهندسة للنظام البيئي”.

ويرى العلماء في ارتفاع عدد الحيتان الزعنفية علامةً جيدةً على حال المحيطات ومؤشرًا يظهر الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي.

I remember seeing some on #southernoceanlive 😍 Today’s paper mentions a few humpbacks getting into the fin whale feeding frenzies… In fact I think there’s supposed to be one in this video (supp vid S3). Maybe you can help me spot it?! I tried but struggled. 📷 BBC/Herr et al pic.twitter.com/qEdRR0vlb1 — jonathan jb webb (@jjbw) July 8, 2022

وتتغذى الحيتان على الكريل الغني بالحديد، وتنتقل إلى سطح المياه مطلقةً مغذيات في المحيط من شأنها المساعدة على نمو العوالق النباتية الصغيرة التي تستخدم أشعة الشمس لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة وأكسجين (التمثيل الضوئي).

وصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الحوت الزعنفي ضمن الأنواع “المعرضة للانقراض”، وأشار إلى أنّ أعداده في العالم تُقدّر بـ100 ألف، يسبح معظمها في النصف الشمالي من الأرض.

وأكد العلماء أنّ أعداد الحيتان الزعنفية في الجنوب تزداد ببطء منذ حظر صيد الحيتان عام 1976، وقد رُصد عدد قليل منها ضمن مجموعات كبيرة في مناطق تغذيتها التاريخية.

وأشارت هير إلى أنّ “أعداد الحيتان الزعنفية الباقية في نصف الكرة الجنوبي كله لا تزيد على بضعة آلاف”.

وتخطط هير حاليًّا لتنظيم مهمات علمية أخرى بهدف إجراء تحقيقات حول الغموض المحيط بهذه الحيتان وتحديدًا بمناطق تكاثرها.